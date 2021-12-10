«Мегафон» и самое большое сообщество для путешественников «Вконтакте» представили совместный пауэрбанк

«Мегафон» и сообщество для путешественников Vandrouki создали кобрендовый гаджет для путешествий. Новый лимитированный пауэрбанк представлен эксклюзивно в онлайн-магазине «Мегафона» и уже доступен для предзаказа.

Vandrouki – тревел-сообщество, в котором состоит почти 1,4 млн человек. Каждый день здесь публикуются самые интересные акции всего туристического рынка в мире, новости из мира путешествий и отчеты подписчиков о путешествиях.

«Мегафон» и Vandrouki разработали пауэрбанк объемом в 10 000 мАч. Он позволяет заряжать сразу несколько устройств и оснащен самыми популярными разъемами (Micro-USB/Type C/Lightning кабель). У гаджета есть фонарик и солнечная батарея, которая позволяет подзарядить сам пауэрбанк без электричества.

К каждому зарядному устройству в комплекте идет эксклюзивный брелок «remove before flight», один из самых узнаваемых символов авиации и популярный объект для коллекционирования среди путешественников. На гаджете нанесен брендинг «Мегафона» и сообщества Vandrouki.

Пауэрбанк «Мегафон» и Vandrouki

Гаджет доступен для покупки только в онлайн-магазине «Мегафона». Стоимость пауэрбанка 2290 руб.

Характеристики пауэрбанка МегаФон x Vandrouki:

Размер: 148.0x71.0x19.0 мм

Тип: Li-Ion

Объем: 10000 мАч

«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.