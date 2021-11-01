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Directum использует облачные серверы МТС при внедрении интеллектуальных систем для бизнеса и госструктур

Компания Directum, разработчик интеллектуальных продуктов для управления бизнес-процессами и документами, сообщает о начале сотрудничества с отечественным облачным провайдером #CloudMTS. Партнерство компаний позволит в среднем на 25% сократить расходы российского бизнеса и госструктур на разворачивание ECM/BPM-систем.

Провайдер #CloudMTS и Directum обеспечат компании и госучреждения программными продуктами в виде облачных SaaS-решений для интеллектуального управления документами и бизнес-процессами, организации долговременного архива и других задач. Облачная реализация позволит промышленным, энергетическим, финансовым и торговым компаниям, а также представителям госсектора в разы быстрее разворачивать информационные системы и оперативно их масштабировать при необходимости.

Сотрудничество #CloudMTS и Directum позволит заказчикам избежать расходов на покупку и установку серверов и дальнейшую поддержку оборудования и ПО. Затраты оптимизируются в среднем на 25% ежемесячно. Компания Directum будет разрабатывать и внедрять решения для управления цифровыми процессами и документами заказчиков. Облачные технологии #CloudMTS обеспечат непрерывность работы и высокую доступность ИТ-систем.

На первом этапе сотрудничества российские компании смогут воспользоваться в облаке флагманским продуктом Directum RX. Система разработана на платформе ECM/BPM (Enterprise Content Management/Business Process Management) и отличается наличием интеллектуальных сервисов, которые упрощают и в разы ускоряют обработку документов. Среди тех, кто одними из первых оценит преимущества сотрудничества – текущие заказчики компании Directum.

«Облачная реализация Directum RX позволит российскому бизнесу и госучреждениям иметь непрерывный доступ к сервису и легко его масштабировать. Заказчики получат готовое SaaS-решение, которое является полностью российской разработкой и внесено в реестр отечественного ПО. Система доступна в облаке российского провайдера с собственными дата-центрами и каналами связи по всей стране», — отметила руководитель направления по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

«Наши новые заказчики смогут в минимальный срок приступать к работе в интеллектуальной системе Directum RX и при необходимости подключать другие облачные сервисы Directum. Клиенты с тысячами сотрудников смогут гибко масштабировать нагрузку, обрабатывая огромные потоки данных в облаке. Кроме того, пользователи получают комфортный удаленный доступ к продуктам компании из любой точки мира. На этом наше сотрудничество с провайдером не заканчивается – впереди у нас проект по переносу в облако МТС части ИТ-инфраструктуры, отвечающей за внешние клиентские ресурсы», – сказал руководитель направления по развитию ИТ-инфраструктуры компании Directum Дмитрий Князев.

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