Разделы

Интеграция Внедрения
|

Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей

Контент компании «Мобильное Электронное Образование», которая является совместным проектом «1С» и группы ЛАНИТ, получил одобрение Минпросвещения и Минцифры России и доступен для учащихся школ и средних специальных учебных заведений на Цифровой образовательной платформе (университет Иннополис).

Платформа станет вспомогательным инструментом для школьников, педагогов и родителей. Учебные программы помогут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадам и проектным конкурсам, а также получить дополнительные материалы по интересующим предметам. Все курсы отобраны Минпросвещения и Минцифры России по итогам конкурса среди разработчиков электронного образовательного контента. Всего в каталоге представлены программы шести поставщиков, в том компании «Мобильное Электронное Образование».

«Участие нашей компании в федеральном проекте означает, что мы получили некий знак качества от Минпросвещения и Минцифры России на соответствие контента требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Важно, что мы предоставляем программы, нацеленные на развитие критического мышления, навыков командной работы и проектной деятельности, личностное и духовно-нравственное развитие обучающихся», — отмечает Александр Кондаков, генеральный директор компании «Мобильное Электронное Образование», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО.

Цифровая образовательная платформа университета Иннополис начала работу в пилотном режиме. После регистрации на сайте педагоги, школьники и студенты организаций среднего профессионального образования России получат бесплатный доступ к контенту «Мобильного Электронного Образования». Финансирование осуществляется из государственного бюджета в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro

В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM

Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще