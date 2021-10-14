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Интеграция Бизнес-приложения
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Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress

Последние несколько лет наглядно показали, что использование публичных мессенджеров в корпоративной коммуникации вовсе не так комфортно и безопасно, как об этом принято думать. Этому есть несколько причин, которые в разной степени влияют на бизнес-процессы компании. Чаще всего негативно.

Одним из наиболее весомых поводов отказаться от публичных мессенджеров являются утечки данных. Важные документы оседают в личных смартфонах и аккаунтах в мессенджерах. Не добавляет оптимизма и то, что уволенный сотрудник зачастую надолго остается в рабочих чатах, наблюдая, например, за документооборотом компании.

Отдельный разговор – нестабильность и перебои в работе. За примерами не нужно далеко ходить: весь мир в начале октября наблюдал за падением сервисов Facebook, в число которых входит и WhatsApp. Причем никакой ответственности: у IT-корпорации нет обязательств перед компанией, которая не платит за использование мессенджера.

Еще один важный вопрос: куда уходят персональные данные и конфиденциальная информация? Ответ прост – все обрабатывается за периметром компании. Отправленные сообщения уходят неизвестно куда, а «совладельцем» информации становится разработчик публичного мессенджера. Все это звучит не так уж безопасно.

Цифровая трансформация уже здесь

На конференции «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты», организованной CNews, CEO «Анлимитед Продакшн» Андрей Врацкий рассказал, как решить все проблемы с помощью корпоративной платформы коммуникаций и мобильности eXpress.

Она делает общение по рабочим вопросам быстрым и комфортным, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности. Почта для формализма, операционные вопросы – в мессенджер. Защищенный.

eXpress включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (реестр отечественного ПО) и сертифицирован ФСТЭК.

Что это за платформа?

Корпоративный мессенджер, позволяющий любому сотруднику всегда оставаться включенным в рабочий процесс на любом устройстве: от компьютера до смартфона на iOS или Android.

Главное, eXpress – это единая экосистема для всех рабочих процессов. В продукте реализован собственный магазин приложений. Это как App Store или Google Play, но для конкретной компании.

С помощью интеграции с внутренними сервисами организации, сотрудники решают любые задачи, какими бы сложными и многоуровневыми они не были, не выходя из приложения. Узнать новости компании, открыть больничный, запросить информацию об отпусках, оперативно получить необходимые для работы документы – небольшой список того, что можно сделать с помощью приложений внутри экосистемы eXpress. Отличная альтернатива разработке нативных приложений, только гораздо быстрее и дешевле.

Итого мы получаем мобильность всей индустрии, комфорт сотрудников и бесперебойное решение рабочих задач. На одной платформе. Отличный повод отказаться от публичных мессенджеров и строить корпоративную коммуникацию в eXpress.

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