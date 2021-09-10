Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Softline купила бизнес по лицензированию Squalio

Softline, поставщик ИТ-решений и услуг, специализирующийся на цифровой трансформации, облачных технологиях и информационной безопасности, объявил о приобретении бизнеса по лицензированию Squalio, международной компании, занимающейся технологиями обработки данных. В 2020 г. на этот бизнес приходилось 98% от совокупной выручки Squalio.

Сделка усиливает присутствие Softline в регионе, что соответствует планам по дальнейшему развитию бизнеса в Европе, а также стратегии глобального роста компании. Генеральный директор Squalio Сандис Коломенскис продолжит руководить лицензионным бизнесом при поддержке Softline. Структура других направлений бизнеса Squalio не претерпит изменений.

«Следуя стратегии, сочетающей M&A и органический рост, Softline приобрела Squalio, что позволило нам расширить присутствие компании в Восточной Европе и Прибалтике. Мы очень рады возможности расти в ближайшие годы вместе со Squalio. Этой компании удалось достичь больших успехов в сфере лицензирования благодаря впечатляющему опыту и сертификации от ключевых стратегических партнеров, таких как Adobe, Google, IBM, Microsoft, Oracle, а также других ведущих поставщиков облачных решений и продуктов по безопасности», — отметил Сергей Черноволенко, глобальный генеральный директор Softline.

«Миссию Squalio мы видим в сотрудничестве с конечными пользователями и компаниями, которым мы помогаем создавать устойчивую цифровую среду. Мы рады объединить свои усилия с Softline, еще одной быстрорастущей технологической компанией, и уверены, что расширение портфеля решений, увеличение охвата клиентов и рынков, а также инвестиционных возможностей будет способствовать достижению наших целей», — сказал Сандис Коломенскис, генеральный директор Squalio.

За 2020 финансовый год компания Softline увеличила долю своего международного бизнеса до 45% за счет органического роста, а также слияний и поглощений. В сентябре прошлого года группа компаний открыла штаб-квартиру в Лондоне, после чего приобрела бизнес по аутсорсингу разработки ПО у Aplana Group, а также контрольные пакеты акций немецкой компании Softline AG и индийской ИТ-компании Embee, специализирующейся на облачных сервисах, лицензировании программного обеспечения, услугах информационной безопасности и системной интеграции.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог»

Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего»

Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов

«Билайн» продал все свои сотовые вышки

«Т1» запускает в России производство серверов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Может ли кусок скотча остановить компьютерных хакеров?

Разрывы в оптоволокне больше ни на что не влияют: новый алгоритм предвидит проблемы и решает их сам

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021