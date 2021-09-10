Softline купила бизнес по лицензированию Squalio

Softline, поставщик ИТ-решений и услуг, специализирующийся на цифровой трансформации, облачных технологиях и информационной безопасности, объявил о приобретении бизнеса по лицензированию Squalio, международной компании, занимающейся технологиями обработки данных. В 2020 г. на этот бизнес приходилось 98% от совокупной выручки Squalio.

Сделка усиливает присутствие Softline в регионе, что соответствует планам по дальнейшему развитию бизнеса в Европе, а также стратегии глобального роста компании. Генеральный директор Squalio Сандис Коломенскис продолжит руководить лицензионным бизнесом при поддержке Softline. Структура других направлений бизнеса Squalio не претерпит изменений.

«Следуя стратегии, сочетающей M&A и органический рост, Softline приобрела Squalio, что позволило нам расширить присутствие компании в Восточной Европе и Прибалтике. Мы очень рады возможности расти в ближайшие годы вместе со Squalio. Этой компании удалось достичь больших успехов в сфере лицензирования благодаря впечатляющему опыту и сертификации от ключевых стратегических партнеров, таких как Adobe, Google, IBM, Microsoft, Oracle, а также других ведущих поставщиков облачных решений и продуктов по безопасности», — отметил Сергей Черноволенко, глобальный генеральный директор Softline.

«Миссию Squalio мы видим в сотрудничестве с конечными пользователями и компаниями, которым мы помогаем создавать устойчивую цифровую среду. Мы рады объединить свои усилия с Softline, еще одной быстрорастущей технологической компанией, и уверены, что расширение портфеля решений, увеличение охвата клиентов и рынков, а также инвестиционных возможностей будет способствовать достижению наших целей», — сказал Сандис Коломенскис, генеральный директор Squalio.

За 2020 финансовый год компания Softline увеличила долю своего международного бизнеса до 45% за счет органического роста, а также слияний и поглощений. В сентябре прошлого года группа компаний открыла штаб-квартиру в Лондоне, после чего приобрела бизнес по аутсорсингу разработки ПО у Aplana Group, а также контрольные пакеты акций немецкой компании Softline AG и индийской ИТ-компании Embee, специализирующейся на облачных сервисах, лицензировании программного обеспечения, услугах информационной безопасности и системной интеграции.