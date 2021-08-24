В Москве определены лучшие стартапы в сфере трубной промышленности

В столице состоялся демо-день трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор», по итогам которого определены лучшие выпускники. Трек проходил по трем направлениям: новые технологии и решения для трубной промышленности, новые производственные технологии и экология. Программу реализует Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Трек был запущен в марте 2021 года. На участие в нем претендовали более 320 московских высокотехнологичных компаний. По итогам экспертного отбора в финал вышли 29 стартапов, которые в ходе акселерационной программы совместно с экспертами по пилотированию и представителями бизнеса дорабатывали свои проекты. Из числа финалистов отобрали 14 стартапов, которые получили возможность запустить пилот», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В столице состоялся демо-день трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор»

Победители разработали цифровые решения для мониторинга рабочих процессов, качества сырья и готовой продукции, инструментов виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности для обучения и информирования сотрудников, а также технологий безопасной утилизации отходов и инновационных многофункциональных покрытий для труб и производственного оборудования.

Среди победителей — стартап AURORAi. Это программно-аппаратный комплекс, разработанный на базе алгоритмов машинного обучения с использованием компонентов компьютерного зрения. Решение бесконтактно измеряет объекты, проводит их визуальную инспекцию и ищет дефекты.

Еще один стартап — ARport SafetyVR — разрабатывает решения для обучения в VR/AR и 3D-симуляторах, которые имитируют аварийные ситуации.

Также в конкурсе отметили компанию Tubot. Там разрабатывают внутритрубные роботизированные системы для контроля, механической обработки и очистки сложных разветвленных секций трубопроводов.

Стартап Neuroscanner разработал устройство, которое автоматически ищет и расшифровывает скрытые дефекты в металлах и других твердых телах с помощью искусственного интеллекта.

Компания Navigine разработала цифровую платформу трекинга для мониторинга и анализа эффективности персонала, транспорта и активов. Система может отслеживать маршруты и движения сотрудников.

Еще один стартап «Мониторинг-Предиктив» разработал платформу для контроля работы оборудования. Она выявляет потенциально опасные нарушения режимов работы и прогнозирует возможные неисправности и повреждения.

Партнером трека выступила «Трубная металлургическая компания». Ее эксперты будут плотно работать с 14 компаниями-победителями, чтобы оценить возможность промышленного внедрения их продуктов на площадках. Работа с другими 15 финалистами также продолжится — их проекты доработают до потребностей внутренних заказчиков в собственном корпоративном акселераторе.

Выпускников также ждет трехмесячная программа постакселерационной поддержки, включающая индивидуальный трекинг, встречи с инвесторами и представителями корпораций.