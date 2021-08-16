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Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако

Liberum Navitas, российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры, представила систему перевода ИС предприятий в облачную среду. Ее основой стала авторская промышленная технология «Специализированная облачная инфраструктура» (СОИ), позволяющая создавать кастомизированные сервисы в строгом соответствии с задачами клиента, при этом оптимизированные по стоимости и гарантирующие безопасную работу.

В отличие от общепринятых методик, новую технологию СОИ отличает чрезвычайно низкий «порог вхождения» для заказчика и надежные дополнительные гарантии того, что из-за размещения высоконагруженных систем других клиентов производительность серверов заказчика не пострадает. Методология реализации СОИ включает четыре последовательных этапа – обследование, планирование, миграцию и сопровождение. В итоге, заказчик в кратчайшие сроки может получить полнофункциональную облачную инфраструктуру, подобранную под его задачи и с гарантированным обслуживанием по SLA.

Важно, что при таком подходе к организации облачной среды заказчик становится непосредственным участником реализации проекта, контролируя все инструменты, обеспечивающие производительность и отказоустойчивость системы, а также защиту данных от несанкционированного использования или похищения. При этом модернизация оборудования происходит в рамках стандартного договора – у заказчика нет необходимости тратить на это свои ресурсы. Наконец, использование решений, созданных в рамках технологии СОИ, не требует специальных навыков от персонала клиента.

Отметим, что Liberum Navitas располагает необходимыми мощностями ЦОДов не только в столицах, но и в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге и других регионах, причем оптимальная локация подбирается под требования заказчика. Такой региональный охват позволяет не только обеспечивать распределенное хранение и резервирование данных, но и размещать их в удобном для заказчика месте.

«Мы полностью исключили из своей практики "коробочный" подход, – говорит Айрат Мустафин, генеральный директор Liberum Navitas. – Создавая правильные облачные инфраструктуры для наших заказчиков, решая для них самые сложные задачи хранения и обработки данных – вплоть до строительства ЦОДов "с нуля", – мы опираемся на компетенции наших специалистов сразу в нескольких областях: стратегии, разработке, строительстве и поддержке. Сегодня все большему числу российских и международных предприятий становится очевидно, что инфраструктура ЦОД является основой их эффективной работы. Наша цель – дать заказчику гарантированные и надежные инструменты, чтобы он мог использовать все преимущества современных дата-центров и облачных сервисов – от перехода в облако до создания собственных ЦОДов».

Владимир Бахур

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