ЦРТ представила новый релиз Voice2Med

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) представила новый продуктовый релиз Voice2Med — голосового заполнения медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта.

Voice2Med позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. К имеющимся словарям врача общей практики и педиатра, рентгенолога КТ, МРТ, ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография), патоморфолога, врача ультразвуковой диагностики и эндоскописта добавлены два новых словаря медицинских терминов. Это словарь хирурга, используемый при заполнении дневников больных, протоколов операций, в экстренном приемном покое, и словарь кардиолога, применяемый в ходе кардиологических обследований. Для создания новых словарей было обработано более 500 тыс. обезличенных протоколов, что позволило обеспечить точность распознавания терминов более 93%.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Теперь Voice2Med поддерживает ещё и словари медицинских терминов для хирургов и кардиологов, что позволяет фиксировать детали голосом, не отвлекаясь от проведения операции или обследования, уделять больше времени пациенту, а не рутинному оформлению документов. Кроме того, для упрощения процесса внедрения разработаны коробочные решения для поликлиник и больниц: Voice2Med.Больница и Voice2Med.Поликлиника. В состав рабочего места, помимо ПО и обучающих вебинаров, входит профессиональная гарнитура: комплексное решение нивелирует необходимость самостоятельного подбора оптимальных гарнитур — теперь всё доступно в едином решении».

Voice2Med уже успешно применяется врачами лучевой диагностики: работает в 80 медицинских учреждениях Москвы, 35 медучреждениях Мордовии, а также в Удмуртии, Мурманске, Кемерове, Волгограде и продолжает своё развитие. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Высокое качество распознавания речи обеспечивает полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Центр диагностики и телемедицины зафиксировал в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы сокращение на 22% времени на подготовку медицинских протоколов: до внедрения голосового ввода заполнение протокола занимало 5–6 минут, после — 3–4 минуты.

Ведётся непрерывная работа над расширением перечня отечественных операционных систем, которые поддерживаются Voice2Med. На сегодня это различные версии Astra Linux и «Альт».