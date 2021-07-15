Исследование МТС: к концу 2021 года российский рынок интернета вещей достигнет 117 млрд рублей

МТС провела исследование рынка IoT и определила тенденции и отрасли, которые будут использовать интернет вещей в ближайшие три года. По прогнозу МТС, в 2021 году объем рынка IoT в России достигнет 117 миллиардов рублей, в первую очередь за счет использования интернета вещей в ЖКХ и промышленности.

Исследование основано на проведенных специалистами МТС опросах ключевых игроков рынка, производителей и пользователей платформенных решений интернета вещей, а также на аналитических данных, агрегированных при помощи Big Data.

По прогнозу МТС, рынок IoT в России будет расти в среднем со среднегодовым темпом 16,5% до 2023 года включительно. К концу 2023 года через eSIM будет подключено около 20% всех IoT-устройств в России. Лидерами по количеству проектов и объему инвестиций в IoT в России в 2020–2021 годах являются предприятия сферы транспорта и логистики — 15%, промышленности — 17%, энергетики и ЖКХ, включая умную недвижимость —12%.

Наибольшую динамику в ближайшие три года в России будут демонстрировать сегменты ЖКХ — 39% роста к 2024 году и промышленности — 19% роста к 2024 году.

В России пандемия COVID-19 замедлила цифровизацию компаний из сегмента малого и среднего бизнеса, но не сильно повлияла на стартовавшие IoT-проекты крупных предпиятий. В 2020 году доля компаний, использующих IoT, увеличилась на 20% по сравнению с показателями 2019 года. Порядка 60% компаний из топ-500 рейтинга РБК используют IoT-решения.

Основные сложности при реализации IoT-проектов связаны с бюджетными ограничениями и вопросами интеграции решений в существующую инфраструктуру. Для их решения компаниям часто не хватает собственных компетенций, что приводит к росту числа партнерств между отраслевыми лидерами и ИТ-интеграторами. Факторы, стимулирующие рост рынка IoT: повышение доступности решений за счет снижения стоимости компонентов и расширения зоны покрытия специализированных сетей интернета вещей, таких как NB-IoT, утверждение национальных стандартов IoT, рост спроса на облачные платформы и развитие технологии eSIM для М2М-устройств.

На мировом рынке, по оценкам GSMA, в 2020 году более половины крупных компаний реализовывали IoT-проекты в рамках комплексных программ цифровой трансформации. Количество новых типов eSIM-оборудования в мире растет на 50% в год. Общее количество IoT-устройств с eSIM сравняется с парком, использующим традиционные SIM-карты, к 2025 году.