Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы»

Стали известны лауреаты конкурса для изобретателей на премию мэра Москвы «Новатор Москвы». В финал вышло 36 инновационных разработок, победителями стали 18 проектов. Всего на конкурс было подано 740 заявок, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

«Победителями премии стали сильнейшие изобретения и разработки. Они успешно прошли правовую и научную экспертизы, а также показали экономический потенциал. Авторы лучших разработок получат премии — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Лауреатов определили по результатам оценки экспертной комиссии, в которую вошли инвесторы, представители бизнес-сообщества и органов государственной власти. Эксперты проанализировали уникальность, новизну и потенциал внедрения изобретений.

В конкурсе три номинации: «Лидеры инноваций» (для производителей серийной продукции, которая уже нашла своего покупателя), «Меняющие реальность» (для тех, кто только готовится вывести свой продукт на рынок) и «Проект будущего» (для авторов инновационных идей).

Вертикальные фермы iFarm представляют собой городские теплицы, которые можно установить в любом помещении

В каждой номинации выделены шесть направлений: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

Одним из победителей в номинации «Меняющие реальность» стал коллектив, создавший автоматизированные вертикальные фермы iFarm. Они представляют собой городские теплицы, которые можно установить в любом помещении. На предприятиях, построенных по технологиям разработчиков, используют светодиодное освещение, поэтому урожай не зависит от погоды. На фермах можно выращивать зелень, овощи, ягоды и цветы. В скором времени магазины и рестораны смогут размещать заказы на нужную им культуру на облачной платформе, а владельцы ферм будут выращивать ее в нужном количестве и к определенному сроку. Сейчас фермы появляются в Красноярске, на Камчатке, а также в Финляндии, Швейцарии и Катаре.

В номинации «Проект будущего» в число победителей вошел проект «Мио-интерфейс», направленный на разработку системы управления протезом. Задача такой системы — установить быструю и естественную связь между человеком и его роботизированной рукой. Через кожу и имплант в кости к нервно-мышечной системе будут подведены электроды, которые позволят напрямую считывать сигналы, стимулировать нерв и передавать ощущения с датчиков на протезе.

Победителем среди проектов в номинации «Лидеры инноваций» стала рекомендательная тест-система Oncobox. Она используется для подбора наиболее эффективного лечения для онкологических больных. Тест основан на проведении РНК-секвенирования образца опухоли и анализе полученных данных с помощью специализированного программного обеспечения, которое формирует персонализированный рейтинг препаратов и оценивает эффективность иммунотерапии.

Полный список победителей

Торжественное награждение конкурсантов состоится после улучшения эпидемиологической обстановки в Москве.