Tele2 удвоила «Везде онлайн»

Tele2, оператор мобильной связи, увеличивает возможности тарифа «Везде онлайн». Новые пользователи тарифа получают в два раза больше интернет-трафика в пакете – 100 ГБ, что позволяет в любом удобном месте смотреть кино и сериалы, в том числе и спортивные матчи. Кроме того, оператор обеспечил качественной связью городских волонтеров главного футбольного события Европы.

В тариф «Везде онлайн» включена подписка на мультимедийный сервис Wink, которая позволяет смотреть фильмы и ТВ-каналы на смартфоне или планшете. Клиенты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за ежемесячную абонентскую плату 450 руб. получают 100 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 600 минут на номера других операторов России. Также клиенты оператора дополнительно получают 2021 ГБ трафика при переходе или новом подключении к тарифу. Акция действует с 1 июня по 15 июля 2021 г. Период действия бонуса – 30 дней с момента его активации.

Кроме того, во время летних спортивных мероприятий Tele2 совместно с Центром подготовки городских волонтеров обеспечивает участников программы стабильной связью. В программе задействованы 1500 городских волонтеров, которые помогают в работе по различным направлениям: медиа-обеспечение, культурно-развлекательная программа, транспорт, медицина, навигация. Штаб центра обеспечен высокоскоростным мобильным интернетом Tele2 для оперативного решения задач и координации всех участников.