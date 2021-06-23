Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Tele2 удвоила «Везде онлайн»

Tele2, оператор мобильной связи, увеличивает возможности тарифа «Везде онлайн». Новые пользователи тарифа получают в два раза больше интернет-трафика в пакете – 100 ГБ, что позволяет в любом удобном месте смотреть кино и сериалы, в том числе и спортивные матчи. Кроме того, оператор обеспечил качественной связью городских волонтеров главного футбольного события Европы.

В тариф «Везде онлайн» включена подписка на мультимедийный сервис Wink, которая позволяет смотреть фильмы и ТВ-каналы на смартфоне или планшете. Клиенты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за ежемесячную абонентскую плату 450 руб. получают 100 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 600 минут на номера других операторов России. Также клиенты оператора дополнительно получают 2021 ГБ трафика при переходе или новом подключении к тарифу. Акция действует с 1 июня по 15 июля 2021 г. Период действия бонуса – 30 дней с момента его активации.

Кроме того, во время летних спортивных мероприятий Tele2 совместно с Центром подготовки городских волонтеров обеспечивает участников программы стабильной связью. В программе задействованы 1500 городских волонтеров, которые помогают в работе по различным направлениям: медиа-обеспечение, культурно-развлекательная программа, транспорт, медицина, навигация. Штаб центра обеспечен высокоскоростным мобильным интернетом Tele2 для оперативного решения задач и координации всех участников.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались

Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи

Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна»

В российском метро включили бесплатное 5G

Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес

«Билайн» покупает облачный бизнес IBS

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов
Показать еще