Столичные власти ищут инновационные решения для улучшения жизни москвичей

Новые запросы на поиск инновационных решений для Москвы и ее жителей размещены на онлайн-платформе «Карта инновационных решений». Ее оператор — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Найти запросы от городских структур можно в соответствующем разделе. В их числе — решения для мониторинга состояния учащихся и спортсменов, автоматизации процесса строительного контроля, работы с технической документацией. Кроме того, город также ищет инновации для реабилитации пациентов, помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также решения, позволяющие использовать ливневые стоки для содержания растений.

«В настоящий момент на платформе размещено 18 городских запросов. С учетом прошлых запросов Агентство инноваций Москвы в общей сложности подобрало свыше 400 релевантных решений от разработчиков. Большинство относится к сфере строительства, образования, здравоохранения и социального обеспечения», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Новые запросы на поиск инновационных решений для Москвы и ее жителей размещены на онлайн-платформе «Карта инновационных решений»

Раздел «Городские запросы» позволяет любой технологической компании узнать об актуальных запросах Москвы на инновации и предложить свои решения. Отклик на городской запрос — это перспектива для малого и среднего бизнеса начать взаимодействие с крупным заказчиком.

Откликнуться может любая российская технологическая компания. Для этого нужно заполнить анкету, указав ИНН организации, описание решения, сферу его применения, а также дать ссылку на сайт, где будут доступны более подробные сведения. Рассмотрение заявки займет два рабочих дня. Помимо этого, направить запрос на поиск технологии могут любые столичные департаменты и подведомственные им организации.

Карточка каждого запроса содержит наименование и описание задачи, сведения о заказчике, срок подачи заявок и теги с названием требуемых для решения задачи технологий (искусственный интеллект, интернет вещей и другие). Также запросы можно фильтровать по таким параметрам, как «тип задачи», «заказчик», «сфера применения» и «технология».

Все запросы публикуются на платформе в открытом виде, чтобы технологические компании могли ознакомиться с ними и предложить свой продукт. В итоге город получает широкую подборку технологических продуктов, что в дальнейшем помогает улучшить качество жизни москвичей.

Напомним, «Карта инновационных решений» — это онлайн-платформа для поиска инноваций. Она помогает предпринимателям, создающим технологичные новинки, рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров, а потенциальным инвесторам и заказчикам — найти подходящие товары или услуги. Самые популярные технологии, представленные на платформе, — искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные.

В декабре 2020 г. «Карта инновационных решений» стала лауреатом X премии «Время инноваций-2020» в номинации «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности» в категории «Государственное и муниципальное управление».