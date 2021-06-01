«Aliexpress Россия» начинает экспорт российских товаров в Европу и другие регионы

«Aliexpress Россия» объявила о запуске отдельного направления работы для локальных российских продавцов – экспорт в зарубежные страны. Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки нескольких брендов (деревянные игрушки Maskbro, детская одежда Bossa Nova и Lucky Child) из специально созданного магазина. Эти товары смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые другие пользователи Aliexpress Global в Европе, в том числе, в Испании, Франции, Италии и других странах. Доставка будет осуществляться через «Почту России». На этапе пилота все расходы по логистике «Aliexpress Россия» берет на себя.

Aliexpress — одна из самых популярных торговых площадок в мире с аудиторией более 150 млн покупателей. Детские товары не случайно стали первой категорией экспорта: это направление входит в топ по количеству российских производителей из общего числа продавцов, а категория – в топ по количеству заказов на Aliexpress в странах Европы.

Продажи через платформу будут осуществляться по классической трансграничной В2С-модели. Товары будут отправляться покупателю в любую точку мира «Почтой России», что позволит российским продавцам подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте по каналам электронной торговли по форме CN23.

«Российские детские товары, одежда и игрушки – одни из лучших по качеству в мире. В России спрос на эти товары растёт с каждым годом, и мы уверены, что пользователи из других стран тоже их оценят. Нам действительно есть, чем гордиться, и мы бы хотели помочь талантливым предпринимателям из России осуществить мечту продавать по всему миру», – сказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор «Aliexpress Россия».

«Наша компания работает на многих международных площадках, включая Amazon, Wish, Allegro и других, и мы крайне рады новости об открытии международных продаж Aliexpress из России, так как пока это единственная площадка, которая предлагает наиболее простую логистику из России», — сказал Олег Соколухин, генеральный директор компании «Воль», бренд Maskbro.

В будущем «Aliexpress Россия» продолжит развивать направление новыми категориями и производителями. По окончании пилотного периода любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт на Aliexpress Global и получить дополнительное продвижение от российской команды.