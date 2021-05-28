«Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco

ГК «Корус Консалтинг» стала партнером облачной платформы Platformeco. С ее помощью клиенты ИТ-компании смогут интегрировать сервисы в единую экосистему и управлять ими для решения проблем, связанных с API-интерфейсами, устаревшими приложениями и SaaS.

Platformeco – корпоративная облачная платформа LM Tech, подразделения «Леруа Мерлен», специализирующейся на платформенных решениях и консалтинге в области цифровой трансформации. Продукт позволяет крупным компаниям без дополнительных затрат создавать приложения, силами аналитиков и citizen-разработчиков, не используя программный код. Подобные инструменты, использующие подходы Low Code, уже широко используются в мировой практике.

Решение предоставляет все необходимые инструменты для разработки, интеграции, отладки и эксплуатации микросервисов, а также стандартизирует подход к их разработке. Благодаря этому компании смогут разрабатывать продукты, объединяя отдельно стоящие сервисы в сложные бизнес-транзакции. С помощью drag&drop-интерфейса Platformeco аналитики выстраивают логику процесса, а платформа обеспечивает коммуникацию и передачу данных между системами. Такой подход помогает в разы сокращать time-to-market (интервал времени от начала проекта до выхода решения на рынок) и ФОТ за счёт оптимального распределения задач между специалистами.

«Platformeco – единственное решение, совмещающее в себе такой объем функциональности и применимость в ИТ-архитектуре, основанной на микросервисах, в любой отрасли: FinTech, EdTech, телеком, e-commerce и других. Система плагинов и архитектура платформы позволяют кастомизировать ее под любые специфические задачи. Platformeco обеспечивает мониторинг работы всех сервисов в режиме реального времени, алертинг в случае сбоев и ошибок, пошаговый трейсинг и практически моментальное обнаружение проблем, более точное прогнозирование временных и финансовых затрат на разработку», – рассказывает Александр Бондарик, руководитель интеграционной платформы “Леруа Мерлен”.

«Будущее ИТ за решениями, которые позволяют снижать стоимость производства и сокращать дистанцию между задачей и реализацией. Использование Platformeco даст компаниям возможность интегрировать сервисы между собой и выстраивать сложные системы без привлечения разработчиков и системных администраторов, проверять гипотезы и масштабировать процессы. На выходе бизнес получает готовые, эффективно работающие решения с минимальными затратами: временными, денежными и кадровыми», – комментирует Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».