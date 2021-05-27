Huawei начинает продажу смарт-очков Huawei × Gentle Monster Eyewear II в России

Компания Huawei объявляет об официальном старте продаж в России смарт-очков Huawei × Gentle Monster Eyewear II, созданных в сотрудничестве с известным корейским брендом оптических и солнцезащитных очков Gentle Monster и сочетающих в себе функции стильного аксессуара и аудиогарнитуры с интеллектуальным управлением. Второе поколение устройства, впервые представленное в октябре 2020 г/, получило новый дизайн, усовершенствованную аудиосистему и широкий набор интеллектуальных функций, повышающих удобство взаимодействия.

Умные очки Eyewear II получили разработанную Huawei функцию акустической защиты приватности. Ультратонкий динамик полуоткрытого типа с большой амплитудой обеспечивает четкое стереофоническое звучание и при этом эффективно нейтрализует утечки звука.

Тонкие дужки очков изготовлены из легкого и прочного пластика с добавлением диоксида титана. Петли дужек выполнены из эластичного и прочного материала, который обеспечивает хорошее удерживание и не давит при этом на виски. Увеличенный по сравнению с первым поколением смарт-очков угол изгиба дужек (с 12 градусов до 20) обеспечивает более комфортную и надежную посадку.

Huawei × Gentle Monster Eyewear II

По сравнению с первым поколением, новые очки получили более крупные и тонкие динамики, обладающие увеличенной амплитудой, которые обеспечивают качественное звучание, что особенно ярко проявляется при прослушивании музыки, играх или просмотре видеоконтента.

Особого внимания заслуживает созданная инженерами Huawei система акустической защиты. Полуоткрытые динамики, расположенные на каждой дужке, передают звук через направленную звуковую камеру. Такая конструкция уменьшает утечку звука и обеспечивает четкое и многослойное стереофоническое звучание. Обе дужки имеют отверстия, компенсирующие направленные звуковые волны и дополнительно уменьшающие утечки звука. Благодаря технологии адаптивной настройки громкости очки Eyewear II могут автоматически понижать громкость в зависимости от окружающей обстановки, что позволяет четко слышать окружающие звуки, не снимая устройства.

В смарт-очках второго поколения обновилась интеллектуальная система управления жестами. Для сопряжения со смартфоном пользователю нужно коснуться левой дужки. Чтобы переключить трек или изменить громкость, можно сделать несколько «свайпов», не вынимая смартфон из кармана. Интеллектуальный алгоритм автоматически определяет положение очков, используя данные сенсоров. Очки автоматически приостанавливают воспроизведение музыки, когда пользователь снимает их, и возобновляют, если он надевает их обратно в течение трех минут.

Среди других новых интеллектуальных функций Eyewear II — упрощенное взаимодействие со смартфоном. Если снять очки на время и потом снова надеть их, на экране смартфона появляется окно, позволяющее проверить уровень заряда аккумулятора. Нажав на него, пользователь мгновенно переходит в меню настроек, где можно получить более подробную информацию об устройстве.

Eyewear II отличаются мощным аккумулятором, позволяющим непрерывно воспроизводить музыку в течение пяти часов без подзарядки. Технология быстрой беспроводной зарядки через NFC позволяет подзаряжать очки в любой удобный момент.

Смарт-очки Huawei × Gentle Monster Eyewear II поступят в продажу в России с 28 мая 2021 г. в официальные магазины Huawei и в магазины-партнеры компании.

Пользователям будут доступны две версии, с солнцезащитными и прозрачными линзами, cтоимость которых составит 29990 руб.