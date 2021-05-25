Merlion и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов. В рамках сотрудничества партнеры Merlion смогут предлагать своим клиентам коммуникационную платформу Myteam.

Myteam – это большой набор инструментов для коммуникации в едином интерфейсе. Для сотрудника Myteam – это цифровое рабочее место, доступное с любого устройства: от стационарного ПК до смартфона.

Пользователи Myteam могут вести переписку, общаться с помощью аудио- и видеозвонков (как один на один, так и командой), проводить онлайн-встречи в формате вебинара с получением резюме в конце и сохранением переписки в соответствующей группе. Не упустить ничего важного и контролировать исполнение заданий поможет опция постановки оперативных задач – это можно сделать прямо из сообщения в чате. Также в Myteam можно встроить наглядную организационную структуру компании, чтобы каждый сотрудник в любой момент мог найти контакты нужного коллеги. Myteam интегрируется с сервисами для совместной работы над идеями, подготовки документов и другими, что позволяет распределенным командам быть эффективными и продуктивными.

Коммуникационная платформа поддерживает модульную интеграцию с другими продуктами «Mail.ru цифровые технологии». Компания может подключать и отключать их, ориентируясь на свои особенности и потребности. Таким образом, в коммуникационную платформу может быть встроена функциональность корпоративной социальной сети, сервисы для сбора обратной связи и HR-аналитики, а также модуль для обучения сотрудников.

Пользователи могут использовать облачную версию платформы или инсталлировать сервисы в локальный контур компании. Корпоративная почта Mail.ru и коммуникационная платформа Myteam входят в Единый реестр российского ПО, что особенно важно для компаний с запросом на отечественное программное обеспечение.

«Коммуникационные продукты ”Mail.ru цифровые технологии” базируются на многолетнем опыте создания и развития пользовательских сервисов. Мы рады, что продуктовый портфель облачных сервисов Merlion пополнится качественными отечественными решениями и рассчитываем на плодотворное сотрудничество», – отметил Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion.

«Более 20 лет мы развиваем собственный почтовый сервис. За это время мы накопили огромный опыт в области пользовательских интерфейсов, защиты данных и информационной безопасности, доступности и отказоустойчивости. Платформа Myteam – это инструмент для организации эффективной корпоративный коммуникаций, созданный на базе опыта и лучших технологий Mail.ru Group», – сказала Кристина Тришина, руководитель по развитию партнерской программы, «Mail.ru цифровые технологии».