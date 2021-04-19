Спецпроекты

Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе

Директивы, разработанные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, утверждены Правительством. Директивы направлены на повышение эффективности государственных компаний за счет внедрения российских цифровых решений и стимулирование импортозамещения.

Представителям Российской Федерации в советах директоров необходимо в десятидневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсуждения разработки или актуализации стратегий цифровой трансформации до 2024 года. Стратегии должны быть приведены в соответствие с методическими рекомендациями, подготовленными Минцифры и ранее одобренными на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Методические рекомендации помогают оценить текущий уровень цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты. Ранее они прошли апробацию в крупных российских компаниях – «Почта России», РЖД, «Аэрофлот», АК «Алроса», «Газпром нефть».

Стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны до 1 сентября 2021 г., а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры России. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 г. этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.

На первом этапе утверждённые Правительством директивы будут распространяться на государственные компании из утвержденного Правительством перечня.

«Среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного. Задача директив — масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациям, экспертизой и финансовыми инструментами. Планируется, что до 2024 г. к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Директивы и методрекомендации — инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в проекте “Цифровые технологии” предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 г. поддержать проекты на общую сумму более 100 млрд руб.: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг», — сказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Почта одной из первых приняла участие в проекте Минцифры по апробации рекомендаций по цифровой трансформации. Рекомендации учитывают реалии бизнеса, помогают правильно выбрать приоритеты, сформировать проектные портфели, перейти на гибкое управление и продуктовый подход во всех бизнес-блоках. Благодаря директивам госкомпании смогут сообща идти по пути изменений, обмениваться практиками, обсуждать, калибровать цели», — отметил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

«Выпуск директив — еще один этап в последовательной реализации стратегии правительства по увеличению спроса на отечественную продукцию. Это очень важная мера поддержки ИТ-отрасли для формирования спроса на российские цифровые продукты. Центр компетенций по импортозамещению обеспечит анализ подготовленных стратегий на предмет соответствия методическим рекомендациям и необходимой доле использования отечественных решений», — сказал директор центра компетенций по импортозамещения в сфере ИКТ Илья Массух.

Другие материалы рубрики

В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin

Глава Минцифры: Против всех крупных ИТ-компаний России заведены уголовные дела

Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН

Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний

«Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу

Власть разрешит бизнесу за деньги пользоваться государственными онлайн-сервисами

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Опасно ли пользоваться смартфоном в грозу?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных