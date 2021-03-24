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CraftTalk продвигает свою платформу на рынок Германии

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

CraftTalk, российский разработчик, развивающий AI-платформу для оказания услуг контакт-центров в текстовом формате, была представлена немецкому бизнесу.

Решение CraftTalk и его возможности были анонсированы в рамках мероприятия по представлению технологичных стартапов, работающих в области искусственного интеллекта, участникам Немецкой ассоциации малых и средних предприятий - BVMW (англ. German Association of Small and Medium-Sized Enterprises).

BVMW основано в 1975 году. Ассоциация является межпрофессиональным и межотраслевым, политически нейтральным союзом для представителей малого и среднего бизнеса. Вместе с другими родственными объединениями BVMW насчитывает свыше 270 000 членов. У организации более 300 представительств в Германии и около 30 за рубежом. Ассоциация ежегодно проводит свыше 1800 мероприятий для расширения и укрепления деловых контактов на местном и международном уровнях.

Средний класс является основой немецкой экономики, а число малых и средних предприятий превышает 9 миллионов. Именно они создают 70% рабочих мест в стране. Средний класс в Германии традиционно выступает генератором новых идей. Большинство инноваций применяются в малом и среднем бизнесе.

Платформу CraftTalk представлял Михаил Сбитников, технический директор и сооснователь компании CraftTalk. Он осветил технические аспекты работы платформы. Ее востребованность как для построения текстовых коммуникаций с клиентами, так и для построения эффективных внутренних чат-ботов. Михаил отдельно остановился на реализованных кейсах по внедрению CraftTalk в крупных контакт-центрах, банках, ритейлерах и логистических компаниях. Среди них — «Магнит», Neovox, «Фронт лайн», Россельхозбанк, Почта РФ, Альфа-Банк в Казахстане. Он также подчеркнул, что у решения серьезная востребованность. С начала 2020 года платформа CraftTalk ежемесячно обрабатывает в среднем более 1 миллиона диалогов, что позволяет ей активно развиваться.

Потенциальных заказчиков особенно заинтересовали возможности по интеграции искусственного интеллекта CraftTalk с рабочими местами операторов и быстрота самообучения платформы. Кроме того, преимуществом является простота адаптации и использования решения под задачи заказчика. Настройки чатботов и других модулей может проводить сотрудник без специальной ИТ-подготовки и без привлечения ИТ-подрядчика.

Живой интерес вызвал кейс по миграции на платформу CraftTalk с решения Genesys в одном из крупных аутсорсинговых колл-центров, который обрабатывает более 6 тыс. тематик с максимальной нагрузкой до 450 тыс. запросов ежемесячно. Миграция была выполнена за 2 недели, причем по результатам внедрения искусственный интеллект CraftTalk успешно обрабатывает более 70% обращений без привлечения операторов. В результате с помощью CraftTalk колл-центру удается обрабатывать в 4,5 раза больше обращений, чем раньше.



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