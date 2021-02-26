Спецпроекты

Xiaomi рассказала о расширении сотрудничества с МТС

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Xiaomi объявила о планах по выводу на новый уровень сотрудничества с МТС. Партнеры сообщили о планах по открытию нескольких десятков фирменных магазинов Xiaomi на платформе МТС по всей России в течение 2021 года. Первый кобрендинговый магазин откроется в Туле в начале марта этого года.

В торговых точках и онлайн-магазине МТС будет существенно расширен ассортимент продукции Xiaomi. Покупателям уже доступны устройства для умного дома, бытовая техника, телевизоры и другие гаджеты компании. В шоурумах и офисах продаж нового формата можно ознакомиться с работой системы умного дома с различными датчиками.

В рамках проекта МТС получит качественный канал для привлечения новых абонентов и пользователей экосистемы. Кроме тарифов и услуг оператора, в салонах Xiaomi будут доступны другие продукты компании: банковские сервисы МТС Банка, спутниковое телевидение, подписка на ТВ и музыку.

В этом году компания Xiaomi уже успела объявить о серии партнерств, которые касаются самых разных сфер нашей жизни. В середине февраля в рамках сотрудничества с Mail.Ru Group умные устройства Xiaomi получили поддержку голосового ассистента Маруся, что еще заметней упростит процесс взаимодействия с умным домом.

Xiaomi стала главным спонсором конкурса грантов WWF и передаст по 1000 рублей с каждого проданного смартфона серии Mi 10T на поддержку заповедников и национальных парков России. В 2021 году компания планирует приятно удивить своих российских пользователей и Mi фанов новыми впечатляющими коллаборациями.

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