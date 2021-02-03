В столичном технопарке завершили стендовые испытания нового электроракетного двигателя

Резидент московского технопарка «Слава» представил новый электроракетный двигатель. Проект разрабатывался и проходил испытания в течение трех лет. Он может стать ключевым элементом аппаратов или разгонных блоков, предназначенных для исследования дальнего космоса.

В прошлом году разработчик двигателя — компания «СуперОкс» — получил от Правительства Москвы экспортный кешбэк. Это грант в размере 10 процентов от выручки по исполненным экспортным контрактам. Также ей предоставили субсидию на инжиниринг — разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний, приобретение оборудования.

«Статус резидента технопарка дает технологическому бизнесу дополнительные возможности для развития. Резиденты могут пользоваться специальными мерами поддержки: налоговыми льготами, субсидиями на инжиниринг, покупку или лизинг оборудования, на экспорт продукции и обучение персонала. Компания — разработчик электроракетного двигателя в прошлом году получила грант и субсидию, их общий размер — более 37,5 миллиона рублей. Финансовая помощь города позволила предприятию успешно завершить стендовые испытания», — отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Новый электроракетный двигатель использует принцип ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создается сверхпроводниками. Сверхпроводники в конструкции — это ноу-хау двигателя. За счет них он обладает высокой мощностью, что является одной из ключевых характеристик.

«Нам удалось продемонстрировать, что сверхпроводимость может быть применена для создания космической техники. Технология электроракетного двигателя высокой мощности может снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты и сделает космос более доступным», — отметили разработчики.

Для создания тяги в двигателе используется инертный газ, а не химическое топливо. Это позволит ему работать дольше и увеличит срок эксплуатации космического аппарата, на котором его установят.

На сегодняшний день в Москве действует 37 технопарков, еще пять находятся на стадии развития в рамках инвестиционных приоритетных проектов. В технопарках разместилось уже более двух тысяч компаний, создано 67 тысяч рабочих мест. В 2020 году резидентами стали еще 82 предприятия.

Основная сфера деятельности большинства резидентов (57 процентов) технопарка «Слава» — биомедицина. Например, одна из компаний разрабатывает оборудование для молекулярно-генетических исследований методом полимеразной цепной реакции. Еще 14 процентов резидентов занимается приборостроением, а 29 процентов — электро- и информационными технологиями.