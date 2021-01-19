Storedot начала испытания аккумуляторов сверхбыстрой зарядки

В Китае на сборочных линиях Eve Energy по заказу израильского стартапа Storedot создана первая партия из 1 тыс. тяговых аккумуляторов, способных полностью заряжаться за пять минут. Компания принадлежит Кенесу Ракишеву, в инвестиционном портфеле которого объединились стартапы по производству аккумуляторов сверхбыстрой зарядки, электрокары Mullen и месторождения никеля и кобальта, которые являются сырьем для выпуска аккумуляторных батарей.

Начало испытаний первой партии батарей сверхбыстрой зарядки, которые могут заряжаться почти до полной емкости всего за пять минут, означает, что их массовое производство не заставит себя ждать. Возможным препятствием на пути быстрой зарядки электромобилей может стать недостаточная обеспеченность инфраструктурой зарядных станций в разных регионах мира, ведь она должна выдерживать токи высокого напряжения.

«Начало испытаний аккумуляторов с технологией сверхбыстрой зарядки ознаменовало новую эру в автомобилестроении. Это значительный шаг к тому, чтобы электромобили стали заряжаться так же быстро, как заправка авто на традиционных АЗС», – сказал инвестор проекта Кенес Ракишев.

Компания Storedot начала разработку технологий быстрой зарядки в 2015 г., когда представила литиевые аккумуляторы для смартфонов со временем зарядки всего пять минут. За прошедшее с тех пор время компания развила технологию и теперь делает ставку на тяговые литиевые аккумуляторы для электромобилей. В 2020 г. Bloomberg присвоила Storedot звание New Energy Finance Pioneer за привлечение $130 млн инвестиций от компаний Daimler, BP, Samsung, TDK и других.

Storedot сотрудничает с компанией BP по вопросу создания новых зарядных станций. Нефтяная компания владеет 18,2 тыс. АЗС и внимательно следит за всеми перспективными технологиями в своей отрасли. Целью этого сотрудничества является обеспечение к 2025 г. заправок BP и других компаний станциями для пятиминутной зарядки аккумуляторов для достижения дальности пробега 100 миль (160 км) от одной зарядки.

Что касается аккумуляторной технологии Storedot, то она заменяет графит полупроводниковыми наночастицами, в которых ионы могут проходить быстрее и легче. В опытной партии электроды пока изготавливаются из германия, но планируется использовать кремний, который намного дешевле. Прототип из кремния должен появиться в 2021 г. Аккумуляторы Storedot обещают выдерживать до 1 тыс. циклов перезаряда с потерей не более 20% емкости.