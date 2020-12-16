Отечественные ИТ-разработчики получили поддержку «Вэб.рф»

«Вэб.рф» выдал «Ростелекому» льготный кредит по программе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, направленной на поддержку цифровой трансформации компаний. Минцифры России обеспечивает субсидиями банки для предоставления кредитов по низкой ставке.

В рамках кредитной линии предполагается внедрение в «Ростелекоме» и его дочерних обществах отечественных информационных продуктов (ИТ), сервисов и платформенных решений. Общий объем кредитной поддержки составит до 4,5 млрд руб. Финансовый продукт поддержит цифровую трансформацию и обеспечит повышение операционной эффективности одного из ключевых участников телекоммуникационной отрасли, а также создаст стимул для увеличения спроса на продукцию и услуги отечественных ИТ-компаний.

Кредитная линия предусматривает возможность льготной процентной ставки с использованием механизма поддержки, разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Кредиты по программе Минцифры выдаются на приобретение российского программного обеспечения и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Конечная ставка для заемщиков составляет от 1% до 5%, возможная сумма кредитования для реализации проекта — от 25 млн до 5 млрд руб. При реализации программы по цифровизации (нескольких взаимосвязанных проектов) льготное финансирование может быть предоставлено в размере от 500 млн до 10 млрд руб.

«Формирование устойчивого спроса на отечественные ИТ-технологии имеет принципиальное значение для отрасли. Когда наши компании делают свой выбор в пользу отечественного ПО вместо зарубежного, это формирует для разработчиков необходимый для развития cash flow. Наша сделка с “Ростелекомом” — это первый шаг, мы выступаем за использование созданного по инициативе Минцифры России механизма поддержки отечественных ИТ-разработчиков и с другими крупными игроками российского бизнеса», — сказал первый заместитель председателя — член правления «Вэб.рф» Николай Цехомский.

«“Ростелеком” придает важное значение продвижению отечественных ИТ-технологий в своей деятельности. Нам представляется знаковым, что государство поддерживает компании, занимающиеся поддержкой отечественных ИТ-технологий, через механизм субсидирования ставок. Благодаря заключенному кредитному соглашению “Ростелеком” получит долгосрочные кредитные ресурсы на привлекательных условиях», — отметил старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

«В условиях ограниченности финансовых ресурсов государственная поддержка ИТ-компаний является, пожалуй, главным фактором, стимулирующим разработку отечественного программного обеспечения. Мы уверены, что действующие меры государственной поддержки дадут существенный импульс развития импортозамещению ПО, открывая новые возможности для реализации сложных проектов в кооперации с отечественными разработчиками. Это, безусловно, будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных программных продуктов. Такая поддержка также дает возможности по созданию коопераций потребителей с крупными разработчиками решений, что повышает конкурентоспособность этих продуктов», — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Программа льготного кредитования запущена Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Полный список целей по использованию средств, а также механизм участия в программе льготного кредитования определены в постановлении Правительства России №1598.