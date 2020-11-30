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Zyxel начала продажи LTE роутера Zyxel LTE3301-PLUS

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Zyxel объявила о начале продаж маршрутизатора для помещений Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A, который позволит подключить домохозяйство к высокоскоростному интернету, если рядом отсутствует надежная кабельная инфраструктура, но существует стабильный сотовый сигнал. Кроме того, это решение для организации резервного интернет-канала для домашнего или небольшого офиса.

Благодаря поддержке LTE Cat. 6 и одновременному использованию двух частотных диапазонов AC1200 скорость доступа к интернету вырастет до 300 Мбит/сек для входящего трафика и 50 Мбит/сек для исходящего. Стабильность соединения по сотовой сети обеспечивает совместимость маршрутизатора с 4G и 3G стандартами. Функция резервирования соединения Dual-WAN Failover гарантирует пользователю безразрывное соединение.

Ключевые характеристики Zyxel LTE3301-PLUS: 3GPP Release 10 Category 6 со скоростью передачи данных до 300/50 Мбит/сек (DL/UL); одновременная работа в двух диапазонах AC1200; бесшовное переключение между 4G и 3G; поддержка нескольких частотных диапазонов, используемых в разных странах; режимы моста и маршрутизатора; поддержка Dual-WAN.

Используя технологию агрегирования несущих 4G/LTE и обеспечивая загрузку данных со скоростью до 300 Мбит/сек, LTE3301-PLUS открывает новые возможности сверхбыстрого подключения к интернету одновременно для нескольких устройств.

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С Zyxel LTE3301-PLUS пользователи без ограничений получают беспроводной доступ к интернету независимо от того, где они находятся: у себя дома, в офисе или в любом другом месте, где есть покрытие 4G LTE.

LTE3301-PLUS подключается к сетям 4G LTE и обеспечивает совместный доступ к интернету для других беспроводных устройств. Всего через этот маршрутизатор по Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц AC могут подключиться до 32 устройств.

Пользователь может подключить к одному из четырех Ethernet-портов LTE3301-PLUS какое-либо сетевое устройство, например, принтер или NAS.

Встроенные функции маршрутизации поддерживают все типичные приложения. Если требуется использовать LTE3301-PLUS вместе с уже имеющимися или предпочитаемыми устройствами, например, точками доступа Wi-Fi старшего класса, шлюзами для малого бизнеса или шлюзами корпоративного класса, следует просто переключить LTE3301-PLUS в режим моста.

Для бесперебойной работы интернета в небольшом офисе или при домашней работе можно использовать опцию резервного соединения WAN через сотовую сеть. Для включения функции Dual-WAN нужно подсоединить LTE3301-PLUS к имеющемуся шлюзу, через который вы подключаетесь к интернету, и затем настроить LTE как резервное соединение WAN (failover WAN).

Zyxel LTE3301-PLUS уже доступен у официальных дистрибьюторов Zyxel Networks в России и СНГ.

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