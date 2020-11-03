Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») реализует федеральный проект по подключению сельских жителей в российских регионах к высокоскоростной сети интернет.

За 10 месяцев 2020 года в рамках проекта «Загородный интернет» компания проложила более 6 700 километров волоконно-оптических линий связи (GPON) и организовала точки радиодоступа (WNGN) к 301 населенному пункту, предоставив возможность подключиться к всемирной сети более 105 000 домохозяйств.

В ряде населенных пунктов (70% всей стройки в частном секторе) «ЭР-Телеком» стал первым оператором, организовавшим на территории широкополосный доступ в интернет. Самые масштабные проекты реализованы в Саратовской области (более 26 000 домов), Ленинградской (22 780), Волгоградской (22 232), Самарской (16 555) и Тамбовской (11 800). Кроме того, оператор активно ведет строительство в Подмосковье.

Жители частного сектора, небольших, удаленных населенных пунктов и сельских территорий получили равные онлайн-возможности с жителями крупных городов. Теперь они также могут пользоваться самыми современными телеком-сервисами на скорости до 1 Гбит/с.

«Развитие загородной телеком-инфраструктуры – часть массового строительства сетей связи, которое Холдинг ведет по всей стране. В 2021 году компания продолжит реализацию проекта, обеспечив доступ в интернет еще для 550 000 домохозяйств», - сказал Кирилл Пищальников, директор по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком холдинг».

Помимо этого, в 13 регионах РФ «ЭР-Телеком» является исполнителем государственного контракта по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО). В рамках первых двух этапов, оператор сдал государственному заказчику 8 907 объектов. До конца 2021 года Холдинг планирует обеспечить доступ к сети передачи данных еще 6 408 объектам, в числе которых детские сады, школы, больницы, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения. Созданная инфраструктура позволит параллельно предоставить современные цифровые сервисы и для жителей этих населенных пунктов.

Другие материалы рубрики

МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз

Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с

Диапазон спутниковой связи в России отдадут «плохому 5G»

Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом»

«Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда

Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Есть ли смысл в стирании CVV и CVC-кодов с банковских карт?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online