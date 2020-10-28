Российские компании начали внедрять Wi-Fi 6 от Huawei

Банк ВТБ в рамках реализации стратегии цифровой трансформации тестирует новые технологии и обновляет ИКТ-инфраструктуру. В качестве пилотного проекта банк совместно с компанией Huawei обеспечил беспроводной сетью стандарта Wi-Fi 6 один из больших московских офисов.

Wi-Fi 6 – новый стандарт беспроводных сетей, запущенный в начале 2020 г. Сеть работает в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц и за счет технологии множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) поддерживает передачу данных одним потоком сразу на несколько устройств. Это дает возможность эффективно применять решение в средах с высокой плотностью точек доступа – например, в офисных пространствах или кампусах. Кроме того, стандарт позволяет повысить производительность, обеспечивает высокую пропускную способность, большую емкость.

Для обеспечения защиты трафика данных Wi-Fi 6 использует обязательный протокол безопасности WPA3.

Беспроводная сеть на базе Wi-Fi 6 в офисе ВТБ на ул. Трубная в Москве была построена на оборудовании Huawei. Здание кампуса исторически не было укомплектовано системой Wi-Fi, необходимость которой стала особенно очевидна в условиях ограничений и удаленной работы. Стандарт Wi-Fi 6 был выбран при создании системы «с нуля» для оптимизации расходов и расширения технологического партнерства.

«Huawei был выбран в качестве партнера для реализации данного проекта исходя из скорости поставки в период связанных с коронавирусом ограничений. Полученные впечатления от совместной работы с командой Huawei были крайне позитивны», – отметили в ВТБ.

В ходе реализации проекта было обновлено телекоммуникационное оборудование. Само здание переключили с 4 х 1 Gbps на 4 х 10 Gbps сетевые соединения с опорной сетью банка. В реализации участвовали команды ВТБ и Huawei. Планируется, что Wi-Fi 6 будет обслуживать до 200 сотрудников банка при пиковой нагрузке – до 200 Mbps.

Установленные в офисе точки доступа AP7060DN поддерживают скорость до 6Гб/с для сервисов, требующих высокую пропускную способность: интерактивное обучение с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, потоковое HD-видео качества 4K/8K, мультимедиа, облачные рабочие столы и других корпоративные сервисы беспроводного доступа.

«Это первая реализация офисной сети на новейшем оборудовании Huawei для ВТБ. Проект внимательно контролировался менеджерами и экспертами на всех стадиях: согласования технического решения, закупки, поставки и реализации, что позволило реализовать его в кратчайшие сроки», – отметил Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия.