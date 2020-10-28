Group-IB будет бороться с финансовыми преступлениями

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, открывает новое направление бизнеса, ориентированное на корпоративных клиентов, – расследование финансовых преступлений. Опыт и экспертиза одного из важнейших подразделений Group-IB – Лаборатории компьютерной криминалистики – востребованы при расследовании экономических преступлений, в том числе связанных с выводом или отмыванием денежных средств, с мошенничеством, растратой, хищениями или злоупотреблением полномочиями, а также для подготовки доказательной базы при судебных спорах или иных разбирательствах.

Цифровой следопыт

По данным Group-IB, порядка 78% российских компаний признают, что хотя бы раз за последние три года стали жертвами экономических преступлений. Как правило, 7 из 10 расследований, в которых участвуют специалисты по компьютерной криминалистике компании, имеют признаки отмывания денежных средств, хищений или мошенничеств. Учитывая этот тренд, а также имеющийся опыт, в компании было принято решение выделить услугу по финансовым расследованиям в отдельное направление бизнеса.

«С аферами самого разного масштаба сегодня может столкнуться абсолютно любая компания – недобросовестные заемщики, ненадежные контрагенты, корпоративные споры и коррупционные схемы могут влиять на устойчивость бизнеса вплоть до фатальных последствий. Сегодня все традиционные виды экономических преступлений совершаются с использованием цифровых устройств. Проанализировать эти устройства и обеспечить юридически грамотное закрепление цифровых улик – это многоаспектная задача, от качества решения которой может зависеть исход дела. За 17 лет работы не было ни одного отвода эксперта в суде. Это позволяет нам браться за самые сложные дела и обеспечивать всестороннее расследование инцидента, начиная от сбора доказательств, в том числе с использованием eDiscovery и восстановлением данных с целью обеспечения полноты исследования и заканчивая сопровождением проекта в судебном процессе», – отметил Валерий Баулин, руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB.

Среди преимуществ Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB – многолетний опыт работы, в том числе с российскими и международными правоохранительными органами, комплексный подход к расследованиям с использованием технологий анализа больших данных и сбора цифровых отпечатков (fingerprinting), а также широкие возможности в цифровой криминалистике, включая обнаружение значимых цифровых доказательств среди удаленных данных.

В процессе расследования финансовых преступлений специалисты Group-IB, опираясь на многолетний опыт расследования компьютерных преступлений выявляют следы совершенного преступления, всесторонне исследуют факты и признаки противоправных действий, устанавливают круг причастных лиц. Проведение всего комплекса мероприятий «под ключ» позволяет пострадавшим компаниям получать услугу «в рамках единого окна» из одних рук, не используя аутсорсинг или сторонних подрядчиков на каждом этапе расследования, что дает возможность значительно экономить бюджет и время на расследование и поиск причастных к инциденту лиц.

Финансовая отчетность: найдется все

Group-IB выделяет два вида услуг в рамках финансовых расследований – ревизионную проверку и финансовую криминалистику. Цель первой – своевременное обнаружение подозрительных операций в компании. Специалисты Group-IB проверяют годовую и квартальную отчетности, оценивают корректность ведения бухгалтерского учета, фиксируют различные нарушения, в том числе корпоративных процедур по одобрению сделок, а также расхождение фактических и учетных данных. Благодаря ревизионным проверкам, компания может избежать незаконного вывода активов, исследовать «поведение» контрагента, финансового директора, главного бухгалтера.

Финансовая криминалистика проводится после инцидента, она устанавливает признаки корпоративных преступлений, формирует доказательства незаконного вывода активов, хищения, финансовых махинаций, злоупотребления полномочиями, преднамеренного банкротства, определяет круг возможных вовлеченных лиц, помогает в формировании позиции для обращения в суд.

Чтобы своевременно выявить подозрительные финансовые операции, специалисты Group-IB анализируют движение денежных потоков и активы компании, изучают корпоративную структуру организации, строят карту взаимосвязей и аффилированности, исследуют окружение и связи собственников, а при необходимости — сопровождают расследование, которое ведут правоохранительные органы. На выходе клиент получает отчет о результатах независимого финансового расследования с указанием признаков незаконных действий.