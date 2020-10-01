В России поступили в продажу 85-дюймовые интерактивные панели Samsung Flip

Samsung Electronics объявила о старте продаж 85-дюймовой версии интерактивной цифровой панели Flip 85” в России. Устройство предназначено, прежде всего, для обучения, что особенно актуально в условиях стремительной цифровизации этой сферы: согласно исследованию компании Omdia, к концу 2024 года в классах по всему миру будут использовать более 1 млн интерактивных дисплеев, а совокупные темпы годового роста в этой сфере составят 15%.

Samsung Flip 85” удовлетворяет цифровым требованиям современной образовательной среды и облегчает работу учителя, позволяя выполнять любые задачи, от совместного творчества на уроках рисования до редактирования изображений и создания фоновых заметок. На панели доступны различные шаблоны и инструменты, от расписаний до календарей-графиков и стратегических досок.

Универсальные возможности подключения (USB/HDMI/DP/NFC) и разъем OPS поддерживают различные решения для образования, включая персональные устройства преподавателя, а также стороннее ПО. При необходимости учитель может подключить смартфон, планшет или ПК к Flip с помощью функции Touch Out, чтобы управлять контентом на дисплее в режиме реального времени из любого места в классе. Все изменения контента на экране Flip или личного гаджета автоматически отображаются на втором устройстве.





Крупноформатный дисплей с разрешением UHD обеспечивает эффект полного погружения в образовательный контент, а также обладает такими функциями, как одновременное письмо для 10 человек, синхронизация со смартфонами, планшетами или ПК пользователей в одно касание, расширенные возможности редактирования изображений и блокировка шестизначным кодом для надежной защиты данных.

После завершения занятия преподаватель может переслать ученикам цифровое резюме урока, включающее весь важный контент, который отображался на доске. Информация сохраняется в режиме реального времени. Samsung Flip 85” можно приобрести у официальных дистрибьютеров компании.