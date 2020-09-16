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Wi-Fi от «Ростелекома» появится более чем в 1500 отделениях ВТБ

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«Ростелеком» станет оператором Wi-Fi более чем в 1,5 тыс. офисов ВТБ, а также в новых отделениях банка. «Ростелеком» обеспечит защищенную сеть Wi-Fi с поддержкой авторизации пользователей. Сеть будет доступна клиентам и сотрудникам банка.

«Новый проект в рамках партнерства ВТБ и “Ростелекома” позволит банку предоставлять клиентам более быстрый беспроводной доступ к интернету для комфортного пребывания в офисах, а также обеспечит удобный доступ сотрудников к информационным ресурсам банка», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Проект создания беспроводной локальной вычислительной сети по технологии Wi-Fi — очередной шаг в расширении сотрудничества “Ростелекома” с ВТБ. Мы готовы предложить банку качественное обслуживание по оптимальным ценам и делаем всё возможное, чтобы выстроить с ним максимально доверительные отношения. Услуга может быть дополнена целым комплексом интегрированных решений по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, мобильную связь и виртуальные частные сети», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.

«Ростелеком» имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. Во время турнира услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi «Ростелекома» воспользовалось более 144 тыс. человек на стадионах и более 43 тыс. человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя.



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