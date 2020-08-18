Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Поддержка обновлений ОС Android на устройствах Samsung

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Samsung Electronics запустила поддержку трех поколений обновлений операционной системы (ОС) Android на миллионах устройств Galaxy.

Три обновления Android получат следующие модели:

Серия Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20 + 5G, S20 +, S20 5G, S20 в дополнение к S10 5G, S10 +, S10, S10e, S10 Lite и последующие устройства серии S.

Серия Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10 + 5G, Note10 +, Note10 5G, Note10, Note10 Lite и последующие устройства серии Note.

Складные смартфоны Galaxy: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold и последующие устройства серии Z.

Серия Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G и некоторые последующие устройства серии A.

Планшеты: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G , Tab S7, Tab S6 5G , Tab S6, Tab S6 Lite и последующие устройства серии Tab S.

Cерия Galaxy S20, представленная в феврале 2020 года, под управлением Android 10, будет поддерживать три обновления ОС, начиная с Android 11. Кроме того, смартфоны Galaxy S20 станут первыми девайсами, которые получат Android 11 в 2020 г., с последующей доступностью и на других устройствах.

Samsung постоянно работает с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить новейшие мобильные возможности большему количеству устройств. Для других девайсов Galaxy Samsung стремится предоставлять последние обновления ОС Android до тех пор, пока аппаратные спецификации позволят обеспечить оптимизированные возможности работы с мобильными устройствами для пользователей. Кроме того, компания предоставляет Samsung Knox, комплексную платформу безопасности оборонного уровня, регулярные обновления безопасности Android и собственные обновления приложений для большинства устройств Galaxy так быстро, насколько это возможно.

Другие материалы рубрики

Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото

На российском рынке смартфонов жуткий обвал. И заодно сменился лидер

Курс биткоина резко рванул вверх

Китай запретил любимый программистами текстовый редактор

Рынок компьютерной техники России побил все рекорды последних лет

Intel придумала, как ускорить процессоры на 20%

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Показать еще

Наука

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака