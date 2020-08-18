Поддержка обновлений ОС Android на устройствах Samsung

Компания Samsung Electronics запустила поддержку трех поколений обновлений операционной системы (ОС) Android на миллионах устройств Galaxy.

Три обновления Android получат следующие модели:

Серия Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20 + 5G, S20 +, S20 5G, S20 в дополнение к S10 5G, S10 +, S10, S10e, S10 Lite и последующие устройства серии S.

Серия Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10 + 5G, Note10 +, Note10 5G, Note10, Note10 Lite и последующие устройства серии Note.

Складные смартфоны Galaxy: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold и последующие устройства серии Z.

Серия Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G и некоторые последующие устройства серии A.

Планшеты: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G , Tab S7, Tab S6 5G , Tab S6, Tab S6 Lite и последующие устройства серии Tab S.

Cерия Galaxy S20, представленная в феврале 2020 года, под управлением Android 10, будет поддерживать три обновления ОС, начиная с Android 11. Кроме того, смартфоны Galaxy S20 станут первыми девайсами, которые получат Android 11 в 2020 г., с последующей доступностью и на других устройствах.

Samsung постоянно работает с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить новейшие мобильные возможности большему количеству устройств. Для других девайсов Galaxy Samsung стремится предоставлять последние обновления ОС Android до тех пор, пока аппаратные спецификации позволят обеспечить оптимизированные возможности работы с мобильными устройствами для пользователей. Кроме того, компания предоставляет Samsung Knox, комплексную платформу безопасности оборонного уровня, регулярные обновления безопасности Android и собственные обновления приложений для большинства устройств Galaxy так быстро, насколько это возможно.