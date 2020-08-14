ВТБ предупредил о мошенничестве через фиктивные опросы с обещаниями бонусов

ВТБ зафиксировал всплеск активности мошенников, которые обещают перечислить клиентам банка в качестве бонуса 2020 руб. за прохождение опроса о качестве работы офисов и контактного центра. Злоумышленники предлагают заполнить анкету, в которой для получения вознаграждения просят указать данные с обеих сторон банковской карты.

«Мы видим, что периодически в социальных сетях появляются фейковые страницы, на которых клиентов призывают пройти опрос о качестве обслуживания в нашем банке и обещают начислить бонусы нашей программы лояльности. Мошенники просят указать данные карты, вводят клиентов в заблуждение и пытаются похитить деньги с их счетов, – сказал Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. – Призываем всех клиентов быть бдительными и помнить, что ВТБ никогда не проводит публичные клиентские опросы, в которых нужно указывать данные банковских карт. Эта информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению».

Данный вид мошенничества относится к методу социальной инженерии – когда злоумышленники, используя манипуляцию и психологические уловки, пытаются получить данные клиентов и доступ к их средствам. Более чем 90% попыток мошенничества – это всевозможные формы социальной инженерии.

В отдельных случаях клиенты, в нарушение требований договора с банком, сами передают посторонним людям личные данные, не считая это опасным. Как правило, сообщаются номера банковских карт, паспортные данные, кодовые слова, логины и пароли. Банк предостерегает от попыток оставлять или сообщать эту информацию кому бы то ни было по любому каналу связи.

Подробная информация об акциях программы «Мультибонус», условия по начислениям кэшбека или по списаниям бонусов на товары (сертификаты, билеты и др.) размещена только в каталоге сайта multibonus.ru или мобильном приложении «ВТБ Онлайн».

ВТБ напоминает, что специалисты банка никогда не будут спрашивать у данные обеих сторон карты, в частности, код CVV. Также клиентам стоит иметь в виду, что периодически на электронную почту могут приходить подозрительные электронные письма или SMS на телефон с вложенными ссылками. В таких случаях стоит внимательно относится к отправителю: если он не вызывает доверия – ни в коем случае не переходить по ссылке.