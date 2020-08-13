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ПСБ приступил к поэтапной цифровой трансформации операционного бизнеса

Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

ПСБ приступил к поэтапной цифровизации операционных процессов банка. До конца 2021 г. суммарно будет роботизировано 26 процессов бэк-офиса, таких как финансовый мониторинг, сопровождение розничных кредитов – ведение бухгалтерского учета по розничным кредитам, выставление досрочного истребования задолженности по кредитам с просроченной задолженностью, сопровождение операционной деятельности – работа с депозитными сделками по клиентам юридическим лицам и сопровождение процессов подготовки ответов на запросы аудиторских компаний. По предварительной оценке, эффект от внедрения первого этапа цифровой трансформации составит более 400 млн руб. за два года.

В этом году в рамках программы роботизации операционных процессов банка будет внедрено RPA (Robotic Process Automation) на процессы открытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также процессы ручных проверок в части андеррайтинга заявок по кредитным продуктам. RPA – алгоритм, повторяющий действия человека в ПО, встраиваемое в ИТ-инфраструктуру банка без необходимости доработки существующих банковских программ. Внедрение роботов позволяет ускорять выполнение процессов, сократить количество ручного труда, а также повысить гибкость процессов, к растущему объему операций.

В этом году ПСБ уже запустил в опытную эксплуатацию несколько роботов на ключевых процессах. Роботы закрывают счета в автоматическом режиме, обрабатывают требования и поручения Федеральной налоговой службы и т.д., таким образом, доля ручных и рутинных операций в данных процессах сокращена на 50%. Кроме того, робот-коллектор участвует в процессах по урегулированию просроченной задолженности, он совершает первые звонки клиентам. Технология реализации настолько совершенна, а уровень качества обслуживания и распознавание речи сравнимы с уровнем обслуживания консультанта банка, что 99% клиентов даже не догадываются, что разговаривают с роботом. Это позволяет оказывать качественную консультацию, оптимизировать затраты и сохранять эффективность.

«Для ПСБ роботизация операционных процессов – не только модное направление. Это в первую очередь инструмент, позволяющий делать бэк-офис более эластичным и легко масштабируемым под амбициозные задачи, которые поставлены перед банком. Роботы находятся в строю в режиме 24/7 и при правильной разработке алгоритмов никогда не ошибаются. Использование технологий RPA позволяет более эффективно управлять ресурсом наших сотрудников и, как следствие, стоимостью и скоростью процессов. Так, в период пандемии оказались очень востребованными меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. ПСБ всего за две недели внедрил роботов в этот процесс, что позволило существенно сократить время, выдать более 17 тыс. кредитов и последующих траншей пострадавшим предприятиям», – сказал Андрей Мукин, директор операционной дирекции ПСБ.

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