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Аналитика МТС: за месяц в России продано 5G-смартфонов на сумму более 1 миллиарда рублей

Бизнес Финансовые результаты Техника

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, представила статистику по продажам смартфонов с поддержкой 5G в июне 2020 г. в России.

По данным аналитиков розничной сети МТС, в июне 2020 г. на российском рынке было продано более 20 тыс. смартфонов с поддержкой сети «пятого поколения» на сумму 1,2 млрд руб. Устройства, которые помимо поддержки стандартов 2G, 3G и 4G имеют встроенный модуль 5G, заняли в июне 3% рынка в денежном выражении и порядка 1% рынка в натуральном выражении. Средняя стоимость смартфонов с модулем 5G составила 56 тыс. руб.

В топ-5 самых продаваемых моделей вошли: Honor 30; Samsung Galaxy S20 Ultra; Honor 30 Pro+; Huawei P40 Pro; Honor View 30 Pro.

Самой доступной моделью стал Honor 30S по цене 27990 руб., самой дорогой — Huawei Mate XS за 199990 руб.

Первые устройства с модулями 5G начали массово продаваться в России в феврале 2020 г. В июне для покупателей было доступно более 20 девайсов с поддержкой сети «пятого поколения». Как правило, это топовые модели от ведущих производителей Android-смартфонов: Huawei, Honor, Samsung, Xiaomi, Oppo и других. Средний срок использования флагманских устройств — более трех лет.



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