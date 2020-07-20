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VDI Security – новое решение для безопасной удаленной работы

ПО Софт Безопасность
, Текст: Эльяс Касми

Российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» разработал новое решение для терминального подключения широкого спектра пользовательских рабочих мест к корпоративной ИТ-инфраструктуре.

Отличительной особенностью VDI Security является универсальность: продукт может работать практически на любом клиентском устройстве – от специализированного тонкого клиента (терминала) до домашнего компьютера, при этом обеспечивается удаленное и безопасное подключение как к рабочим столам виртуальных машин, функционирующих в центре обработки данных, так и к рабочим столам пользовательских персональных компьютеров, которые физически находятся в офисе компании. Последняя возможность особенно востребована в период ограничений, вызванных коронавирусной пандемией или другими чрезвычайными ситуациями. VDI Security обеспечивает виртуальное присутствие работника на его рабочем месте в офисе при его физическом нахождении в любом другом месте, оборудованном компьютером и имеющим доступ к интернету. Для подключения к корпоративным сервисам или к своему рабочему месту пользователю достаточно загрузить компьютер со специально подготовленного флеш-накопителя с образом VDI Security, причем требования к аппаратным возможностям компьютера минимальны.

Но основным предназначением продукта является построение защищенных, масштабируемых и высокопроизводительных информационных систем трехзвенной архитектуры (тонкий клиент –виртуальная машина – база данных, портал, другие информационные сервисы), для которых одним из ключевых условий является обеспечение высокого уровня информационной безопасности. Использование терминальных технологий обеспечивает значительное улучшение управляемости, масштабируемости и гибкости ИТ-инфраструктуры компании, дает возможность быстрого разворачивания или отключения как отдельных рабочих мест пользователей, так и целых подразделений и офисов.

Другой особенностью VDI Security является так называемая многоконтурность – возможность одновременно работать на одном рабочем месте с различными сегментами вычислительной сети с разными требованиями по безопасности, причем вероятность переноса информации из одного сегмента в другой полностью исключена.

К преимуществам продукта можно отнести и его совместимость не только с обычными компьютерами архитектуры Intel, но и с российскими терминалами на базе отечественного процессора «Байкал».

«Пользователю VDI Security будут предоставлены разнообразные удобные возможности безопасного доступа из любого места как к рабочим столам виртуальных машин центра обработки данных, так и к персональному офисному компьютеру, работающему под управлением Windows или Linux. В качестве точки доступа – терминальной станции – может использоваться фактически любой персональный компьютер, при этом не обязательно изменять установленное на нем программное обеспечение, а достаточно просто загрузиться со специального флеш-накопителя», – сказал Антон Петров, генеральный директор «Тионикс».

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