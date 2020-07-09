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Huawei представила флагманский 5G-смартфон Huawei P40 Pro+ в России. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Huawei представила на российском рынке флагманский смартфон Huawei P40 Pro+. Устройство отличается стильным дизайном и камерой Leica с пятью объективами и 100-кратным цифровым зумом, которая позволяет делать снимки профессионального уровня в любое время суток. Система камер имеет самый крупный из доступных на сегодняшний день сенсор с разрешением 50 МП и диагональю 1/1,28 дюйма.

Технология группировки Pixel Binning позволяет создавать пиксели размером 2,44 мкм, а автофокус Full Pixel Octa PD обеспечивает быструю и точную фокусировку даже на движущихся объектах. Дополнительный широкоформатный кинообъектив 40 МП оснащен технологией SedecimPixel, способной сгрупировать писксели и сформировать их размером 4,48 мкм, что увеличивает чувствительность камеры до ISO 51 200. Таким образом, получаются чёткие снимки даже при слабом освещении, а также замедленные видео высокого качества со скоростью 7680 кадров в секунду.

Доступный только для Huawei P40 Pro+ объектив SuperZoom перископической конструкции обеспечивает 10-крантное оптическое и 100-кратное цифровое увеличение. Фронтальная камера с разрешением 32 МП, оснащённая автофокусом и инфракрасным модулем для считывания глубины сцены, позволяет накладывать реалистичный эффект боке на автопортреты, делая их более выразительными.

Задняя поверхность корпуса смартфона имеет керамическое покрытие, изготовленное по многоступенчатой технологии, которая включает специально разработанную технику полировки. Специальная технология гарантирует долговечность и устойчивость к царапинам.

Huawei P40 Pro+ получил OLED-экран c очень узкими рамками и обтекаемыми краями диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2640×1200 пикселей с частотой обновления изображения 90 Гц. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев позволяет мгновенно разблокировать устройство.

Новый флагман Huawei построен на базе передового 7-нм процессора Kirin 990 5G с интегрированным 5G модемом, аппаратной поддержкой искусственного интеллекта и высокой энергетической эффективностью. Технология Wi-Fi 6+ с поддержкой до 160 МГц обеспечивает высокоскоростную беспроводную связь со скоростью передачи данных 2 400 Мбит/с. В дополнение к мощной батарее ёмкостью 4200 мА×ч Huawei P40 Pro+ оснащён быстрой беспроводной зарядкой Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт.

На смартфоне предустановлен официальный магазин приложений AppGallery, которой входит в тройку самых распространенных глобальных магазинов приложений с охватом более 170 стран и аудиторией в более 400 млн. пользователей по всему миру.

В России предзаказ на Huawei P40 Pro+ стартует 13 июля 2020 года в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Рекомендованная цена смартфона в глянцевом черном цвете в конфигурации 8 ГБ + 512 ГБ составляет 99 999 рублей.

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