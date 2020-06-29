Accenture разработала посткризисное решение для ритейла «Бесконтактный магазин»

Accenture сообщила о выводе на рынок решения по реорганизации точек продаж «Бесконтактный магазин» (Contactless store) в ответ на изменения социальных и экономических условий в свете глобальной пандемии.

На сегодняшний день возникли новые требования к офлайн-торговле. Помимо регулярной дезинфекции торговых помещений, ограничений по максимальному одномоментному количеству покупателей в магазине, расширения опций по бесконтактной оплате и доставке они включают в себя минимальное количество касаний в процессе покупки, соблюдение требований социального дистанцирования и т.д. В связи с этим очевидны изменения и в поведении покупателей.

По данным недавнего исследования Accenture, с начала кризиса в мире существенно вырос спрос покупателей на базовые инструменты дистанционного и бесконтактного обслуживания. Доля клиентов, которые используют бесконтактные платежи, выросла на 51%. Увеличилось на 47% число пользователей, совершающих заказы через приложения, и на 39%, покупающих через соцсети. Выдачу товаров через постаматы и напрямую в автомобиль открыли для себя на 33% и 40% больше потребителей соответственно.

Доля клиентов, которые планируют сохранить обретенные в период пандемии паттерны потребительского поведения, связанные с дистанционными и бесконтактными продажами и обслуживанием, превышает 70%.

Обеспечение видимой поддержки покупателей с точки зрения защиты их здоровья и предоставление им возможности свободного выбора канала для осуществления покупки дает возможность ритейлерам быстро вернуть трафик в магазины и восстановить объемы продаж в офлайн-каналах.

Для решения этих вопросов «Бесконтактный магазин» предполагает реализацию ряда процессных, организационных и технологических изменений.

Прежде всего, от ритейлеров требуются средства мониторинга ежедневных контактов сотрудников/покупателей с целью постоянного отслеживания состояния здоровья. Это позволит своевременно идентифицировать угрозу и значительно снизить темпы развития эпидемии, сохраняя здоровье большого количества людей.

Также ритейлеры могут снизить количество взаимодействий в офлайн-магазине путем установки в торговых залах постаматов самообслуживания для бесконтактной выдачи онлайн-заказов. Для непродуктового ритейла сегодня актуальны примерочные самообслуживания с автоматическим управлением потока покупателей и лампами обеззараживания вещей, которые прошли примерку, но не были куплены.

Офлайн-магазины предполагается оснастить инструментами мониторинга допустимого количества покупателей и контроля ношения средств защиты. Важная часть обновленных точек продаж – инструменты навигации до нужной полки (для крупных форматов торговли, таких как гипермаркеты), а также витрины с возможностью самостоятельной оплаты и получения товара на месте (для мелкоштучного, но ценного товара).

Инструменты автоматического удаленного измерения температуры тела покупателя, на данный момент, являются достаточно дорогостоящими, их имеет смысл рассматривать как инструмент для идентификации людей с повышенной температурой на входах в торговые центры.

Важным инструментом для ритейлеров с большим консультативным элементом в продажах может стать проведение удаленных консультаций по товарам/услугам. Доля людей, которые продолжат использовать удаленные консультации после пандемии, составляет более 73%.

«Решение "Бесконтактный магазин" можно назвать сочетанием технологий и стратегий развития современного ритейла, получивших сегодня новую актуальность. Очень многие наработки по автоматизации процесса продаж применялись лидерами отрасли задолго до пандемии. Например, кассы самообслуживания, RFID-сканирование и инструменты бесконтактной оплаты. Однако именно сейчас настал момент, когда из возможного пути развития они становятся обязательным шагом по возвращению своих позиций на рынке. На бесконтактную основу сегодня можно перевести практически любую часть взаимодействия «покупатель-магазин», вплоть до возврата товара, который не подошел», – сказал Максим Ирисов, директор направления «Розничная торговля» компании Accenture в России.