«Яндекс» запустил отдельное мобильное приложение для «Яндекс.Лавки»

У «Яндекс.Лавки» появилось собственное приложение для iOS и Android. Раньше заказать продукты и товары первой необходимости с доставкой за 10-15 минут можно было только в приложениях «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси». Теперь новичкам будет легче найти «Лавку» в App Store и Google Play.

Отдельное приложение «Лавки» будет полезно тем, кто часто пользуется сервисом, и тем, кто хочет заказывать еще быстрее, без лишних кликов.

«Лавка» хранит в отдельной подборке товары, которые часто заказывает пользователь, и умеет напоминать о продуктах, которые он мог забыть. Например, если в корзине есть хлопья для завтрака, приложение предложит добавить молоко. Рекомендации формирует умный алгоритм – он анализирует частоту покупки продуктов и насколько они друг друга дополняют.

Новые функции «Лавки» будут прежде всего появляться в собственном приложении сервиса.

«Яндекс.Лавка», которая управляет сетью из более 150 локальных складов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – часть динамично развивающегося бизнеса «Яндекса» в сфере электронной торговли. Компания намерена более активно задействовать экосистему своих сервисов, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей. Например, водители, подключенные к платформе «Яндекс.Такси», и курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой» и «Лавкой», в будущем смогут доставлять заказы «Яндекс.Маркета» и «Беру». А склады «Лавки» могут стать локальными распределительными центрами для других сервисов в сфере электронной коммерции и помогать с доставкой «на последней миле».