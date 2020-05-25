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ELMA RPA: новая система роботизации бизнес-процессов

Интеграция Бизнес-приложения

15 мая компания ELMA выпустила систему роботизации бизнес-процессов ELMA RPA. Это полностью российская разработка, которую отличает низкий порог входа, благодаря простому моделированию процессов и понятному интерфейсу.

Система ELMA RPA роботизирует большие объемы повторяющихся операций, выполняя их быстро и без ошибок. Программный робот следует прописанной инструкции и повторяет те же действия, которые делал бы человек при помощи клавиатуры и мыши. К примеру, заполнение экранных форм, перенос данных между системами, проверка данных на корректность, формирование отчетов, счетов и пр. Инструмент RPA применяется в аналитике, ИТ, бухгалтерии, HR, логистике, закупках и подходит для среднего и крупного бизнеса.

От других систем роботизации ELMA RPA отличают:

  • Бесшовная работа с BPMS. Инструмент роботизации дополняет и ускоряет ход процессов в рамках систем BPM. Продукт может взаимодействовать с разными BPM-системами, а также использоваться в качестве самостоятельного инструмента.
  • Работа с «1C», SAP, legacy-системами. В RPA от ELMA применяется компьютерное зрение на базе технологии искусственного интеллекта. Робот «читает» интерфейс и заносит данные в RPA-систему из любой среды. Это могут быть интерфейсы legacy-систем (Delphi, FoxPro), веб-приложений (в т.ч. сайты министерств и ведомств), desktop-приложений («1С»).
  • Простое моделирование процессов. Система нацелена на работу аналитика и среднего бизнес-пользователя и не требует масштабного участия программистов. Тем не менее при необходимости разработчики могут вносить изменения в систему. Для этого доступен встроенный редактор кода C#.

Внедрение программных роботов в бизнес-процессы компании позволяет снять с сотрудников рутинные задачи. При этом роботизация не уменьшает значимость человека в процессе. Наоборот, RPA помогает оптимизировать ресурсы сотрудника, освободив его время для более важных, интеллектуальных задач.

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Пример: робот считывает поля интерфейса при помощи компьютерного зрения

На сегодняшний день для установки доступны две редакции продукта: бесплатная версия ELMA RPA Community Edition и ELMA RPA Enterprise. Бесплатная редакция включает дизайнер процессов и бота, редакция Enterprise – оркестратор для балансировки роботов, дизайнер процессов и ботов. ELMA RPA Enterprise распространяется по бессрочной лицензии.

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Пример: заполнение карточки сотрудника с ELMA RPA в «1С»

Подробная информация о возможностях системы роботизации задач ELMA RPA доступна в записи презентации и на странице продукта.

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