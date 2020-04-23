SberCloud на конференции CNews рассказал, почему в условиях пандемии ритейлу нужны облака

Директор по развитию бизнеса в госсекторе компании SberCloud Шамиль Каюмов на онлайн-конференции CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» 21 апреля 2020 года рассказал, почему облачные технологии помогут ритейлу пережить пандемию с минимальными потерями и какие решения SberCloud подходят для этой сферы бизнеса.

Облачные технологии уже стали неотъемлемой частью бизнеса. Во-первых, из-за скорости, с которой предприятия могут тестировать и реализовывать новые идеи, продукты, решения. С помощью облачных технологий гораздо быстрее можно проверить, работает ли определенная идея, и, соответственно, при положительном ответе также быстро реализовать ее, сделать продукт и вывести на рынок.

По мнению Шамиля Каюмова, в сегодняшнем ритейле облака предлагают значительно снизить расходы, поскольку отсутствуют капитальные расходы на строительство дата-центров, закупку серверов. Кроме того, это возможность быстро масштабировать свою инфраструктуру как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения вычислительных мощностей и объема хранилищ данных. Часть ритейлеров уже перенесли данные и вычисления в облака, поскольку поняли, что расширение ресурсов приводит и к улучшению производительности.

Российский облачный рынок показывает сейчас уверенный рост, который продолжится в ближайшие годы. Компания SberCloud растет сейчас опережающими темпами по сравнению с российским рынком, при этом SberCloud не только наращивает количество услуг, но и предлагает новые, уникальные продукты, такие как базирующаяся на мощностях суперкомпьютера «Кристофари» платформа AI Cloud, предназначенная для работы с алгоритмами искусственного интеллекта.

Сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced рассчитаны не только на компании и предприятия, начинающие свою цифровую трансформацию, но и на тех, кто уже прошел начальный этап этого пути и хочет получить от поставщиков облачных услуг самые передовые услуги и решения.

Продукт уникален для российского рынка, поскольку является полностью готовым, клиенты SberCloud могут получить все нужные сервисы, интегрированные между собой, в одной компании. Платформа ориентирована на крупный, средний и малый бизнес, а также небольшие стартапы.

Шамиль Каюмов напомнил, что SberCloud – это платформа Группы Сбербанк, поэтому всем пользователям облачных сервисов SberCloud гарантируется надежность и безопасность на уровне корпоративных стандартов Группы.