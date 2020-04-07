Oberon запустил антикризисный проект с бесплатными консультациями и быстрыми ИТ-решениями

Oberon сообщил о запуске коммуникационного проекта «Антикризисные решения для бизнеса». В него вошли специализированный портфель быстрых решений и услуг, подготовленный экспертами интегратора, а также горячая линия для бесплатных консультаций по телефону и электронной почте.

«Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и незамедлительно реагируем на них. По этой причине начиная с 6 апреля наши специалисты готовы оперативно предложить решения для задач, которые сформировались у игроков рынка в связи с удаленной работой сотрудников, – отметил генеральный директор Oberon Евгений Яшин. – Мы подобрали наиболее техничные и быстрые во внедрении digital-продукты и услуги на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, инженерных систем и ЦОД, средств обеспечения кибербезопасности, сервиса и аутсорсинга. Именно в рамках этих направлений традиционно развивается наша экспертиза».

В результате анализа текущих потребностей российских компаний был сформирован портфель антикризисных решений Oberon. Технологии сгруппированы в блоки, каждый из которых решает ключевую задачу бизнеса.

Первый из них – быстрая адаптация ИТ- и инженерной инфраструктуры к новым условиям, выявление «слабых мест» и работа без простоев – включает мониторинг, управление нагрузками, резервное копирование и защиту ИТ-инфраструктуры, сервисы по инженерному обеспечению и поддержке ИТ-ядра, а также консалтинговые услуги по подбору оборудования, ПО и бесплатных лицензий.

Вторая группа задач – организация и поддержка рабочих мест сотрудников на удаленке. В ее состав вошли создание и тиражирование типовых АРМ, быстро развертываемые программные телефоны и удаленные рабочие места операторов контакт-центра, безопасный удаленный доступ к корпоративным ресурсам с технологиями NGFW, Mobile Device Management, DLP, EDR, защиты от вирусов, фишинга и спама. Также доступен сервис и аутсорсинг дистанционного администрирования и поддержки пользователей.

К третьему блоку относится повышение эффективности процессов цифровой совместной работы на базе приложений унифицированных коммуникаций, а также решений для автоматизации бизнес-процессов – систем постановки и контроля выполнения задач, документооборота, отслеживания трудовой дисциплины, безопасного обмена файлами и др.

Кроме того, была запущена бесплатная горячая линия Oberon для оперативных технических консультаций по телефону и электронной почте. Здесь профильные эксперты интегратора ответят на вопросы российских компаний, экспертиза которых по антикризисным технологиям не представлена внутри организаций на необходимом уровне.