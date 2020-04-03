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Голосовой трафик в сети Tele2 вырос вдвое после обращения Путина

Телеком Мобильная связь

Tele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал взрывной рост голосового трафика в час накануне обращения Президента России к нации 2 апреля и сразу после него. Пик звонков пришелся на первые минуты после речи Владимира Путина. В интервале 17:00-17:10 потребление голосового трафика в сети Tele2 почти вдвое превысило пиковые значения предыдущих дней.

Если дата-трафик увеличился после обращения Президента России к нации 2 апреля незначительно, то голосовой трафик вырос почти в два раза. Кривая потребления голосовых услуг в этот день шла вниз с 15:00 до 16:00, но после предполагаемого начала обращения в 16:00 звонки в сети Tele2 стали резко расти. Обращение президента началось примерно в 16:55 и продлилось почти 7 минут – именно в начале шестого звонки в сети Tele2 достигли своего пика. Максимальные значения на 85% превысили пики предыдущих дней. Эта тенденция наблюдалась по всей России: в целом же суточное потребление голосового трафика 2 апреля выросло на 45% по сравнению с предыдущим днем.

Сеть Tele2 успешно справилась с экстремальным ростом нагрузки на сеть в день второго обращения Владимира Путина к россиянам в связи с пандемией. В столичном регионе голосовой трафик сразу после речи президента вырос на 75% по сравнению с максимумом предыдущего дня. В целом же регион при росте трафика на одного абонента отмечает снижение общего числа активных пользователей услуг в самой Москве на фоне общего отъезда москвичей на дачу и возвращения в другие регионы страны.

Tele2 зафиксировал рост заявок на подключение к скоростному мобильному интернету стандарта LTE в частотном диапазоне 450 МГц. Так, за последние две недели количество суточных заказов на подключение в Московском регионе выросло в восемь раз по сравнению со значениями предыдущих дней. Сеть Skylink развернута на базовых станциях стандарта LTE в частотном диапазоне 450 МГц, что обеспечивает устойчивое покрытие даже в отдаленных районах области: в загородных домах и коттеджных поселках. Радиус действия базовой станции стандарта LTE-450 МГц достигает 20 км. Это в 10 раз превышает возможности аналогичного оборудования, работающего на частотах 2600 МГц.



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