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«Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Лента» и сервис доставки продуктов iGooods запустили платформу на основе технологии Whitelabel, которая позволяет оформить заказ на сайте ритейлера.

Благодаря концепции Whitelabel любой пользователь сможет заказать товары на сайте lenta.com в разделе «Доставка продуктов», не заходя на сайт iGooods. Сотрудники сервиса будут оказывать услуги по сборке и доставке заказов и обеспечивать техническую поддержку сервиса.

Покупатели смогут получить доступ к каталогу продукции товаров повседневного спроса, который насчитывает около 30 тысяч наименований.

Доставка через сайт торговой сети будет доступна в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле и Кингисеппе (Ленинградская область). В дальнейшем география и ассортимент онлайн-магазина будут расширяться. Стоимость доставки заказа весом до 30 кг составит от 199 до 299 рублей, в зависимости от региона.

Директор по стратегии и инновациям компании «Лента» Дмитрий Скиба отметил: «Мы уверены, что наше партнёрство позволит «Ленте» усилить свои позиции на рынке и предложить нашим клиентам удобные, выгодные способы покупки при стабильном качественном сервисе по сборке и доставке».

Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods, сказал: «Ритейлер «Лента» стал одним из первых партнеров iGooods, откуда сервис начал осуществлять доставку продуктов. За время нашего сотрудничества только из этой сети мы привезли более полумиллиона заказов. На протяжении полугода мы проводили техническую интеграцию и создавали новую платформу. Модель whitelabel позволит увеличить продажи розничной сети, а мы сможем расширить аудиторию клиентов».

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