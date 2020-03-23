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Курьеры «Яндекс.лавки» и «Яндекс.еды» по всей России начали получать электронные чаевые

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Возможность оставить чаевые курьерам бесконтактным способом появилась во всех городах России, где работают «Яндекс.еда» и Яндекс.лавка». Поблагодарить за хороший сервис и быструю доставку можно любого курьера в желтом, независимо от его гражданства и времени работы в сервисе. Доставщики получат всю сумму чаевых.

На чай можно оставить на экране оценки заказа, когда блюда уже доставлены. Для этого карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в приложении. Выбрать можно из нескольких фиксированных сумм – 49, 99 или 199 руб.

С декабря 2019 г. сервис «Яндекс.еда» тестировал безналичные чаевые в Петербурге. В отдельные дни доля заказов с чаевыми достигала 8%. За неделю доставщики в Петербурге получали около 8 млн чаевых, хотя бы раз в неделю денежный комплимент оставляют 70% доставщикам.

Обмен бумажными деньгами повышает риск передачи инфекций, поэтому на время пандемии «Яндекс.еда» и «Лавка» будут рекомендовать пользователям оставлять чаевые доставщикам исключительно в электронном виде.

В обоих сервисах нет наличного расчета и все заказы сейчас доставляются бесконтактно. Курьер кладет заказ на термосумку и отходит на расстояние нескольких метров, пока клиент забирает заказ. Все курьеры получили рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, средства дезинфекции они могут бесплатно получить в офисах курьерских служб.

«Яндекс.еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе. С «Яндекс.едой» сотрудничают более 14 тыс. заведений в 33 городах. С осени 2019 г. сервис также работает в Казахстане. Заказать еду можно на eda.yandex и в приложениях для iOS и Android. Среднее время доставки заказа в Москве составляет 32 минуты.

«Яндекс.лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex и в приложениях «Яндекс.такси» и «Яндекс.еда» для iOS и Android. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. Лавка уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Подмосковья, стремительно развивается и увеличивает зону покрытия.

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