IVA Technologies поможет организовать удаленную работу и учебу в условиях карантина

IVA Technologies, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», объявила о предоставлении бесплатных лицензий на программное обеспечение «Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU» для образовательных учреждений и корпоративных пользователей. Продукт поможет организовать эффективную совместную работу удаленных сотрудников и непрерывное обучение школьников, студентов, оказавшихся на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» оперативно реагируют на происходящие изменения и модернизируют собственные инновационные разработки под стихийно возникающие потребности, сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев: «Компания IVA Technologies присоединилась к ОЭЗ «Технополис Москва» в ноябре прошлого года и занимается производством высокотехнологичного ИТ-оборудования и программного обеспечения. Платформа IVA MCU поможет не прерывать образовательные и производственные процессы, сохраняя требования охраны здоровья в российских учреждениях».

Решение IVA MCU обладает широким функционалом, что позволяет проводить совещания, планерки, деловые встречи, обмениваться сообщениями и файлами, а также участвовать в вебинарах, тренингах, презентациях, лекциях, семинарах без личного присутствия в формате прямых трансляций или просматривать их в записи.

Для подключения к системе пользователю не требуется наличие какой-либо специальной аппаратуры, достаточно иметь доступ в интернет и любое устройство связи: персональный компьютер, планшет или телефон, оснащенное видеокамерой.

«С целью выполнения рекомендаций Министерства здравоохранения по профилактике COVID-19 организации и учебные учреждения перевели своих сотрудников на удаленную работу, а учащихся на дистанционное обучение. Использование нашей платформы позволит вести активную социальную и деловую жизнь, обеспечить непрерывность рабочих и учебных процессов», - отметил Максим Смирнов, коммерческий директор IVA Technologies.

Лицензии удаленного доступа будут предоставляться до 30 сентября 2020 года. Вендором предоставляется 10 лицензий SIP/WebRTC, 20 лицензий для вебинаров (дистанционного обучения).