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SberCloud расскажет о роли облачных сервисов и искусственного интеллекта в цифровизации общества

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Директор по развитию бизнеса в госсекторе компании SberCloud Шамиль Каюмов на конференции CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» 17 марта 2020 года расскажет о применении облачных ИИ-сервисов в бизнесе и повседневной жизни.

Участники конференции обсудят понятные и удобные ИТ-решения, которые необходимы бизнесу и различным организациям для планирования и технологического развития, цифровизации бизнес-процессов и оперативного выполнения требований государства, пользователей и партнеров по рынку.

Технологии искусственного интеллекта стали одним из ключевых драйверов цифровой трансформации общества и используются как лидерами бизнеса, так и государственными организациями при анализе актуальных трендов во всех сферах экономики и политики.

Компании, дополнившие свой аналитический инструментарий решениями на базе ИИ, теперь могут строить максимально точные модели трендов, влияющих на их бизнес. И если раньше для тренировки и обучения таких моделей с целью поддержания их актуальности требовались существенные вложения в ИТ-инфраструктуру, то сегодня облачные продукты, использующие алгоритмы искусственного интеллекта, помогают решить этот вопрос, минимизируя затраты и сокращая сроки.

В 2019 году SberCloud представила облачную платформу AI Cloud, в рамках которого реализована услуга SberCloud Model Training — сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения, а также ускоренного обучения искусственного интеллекта. Платформа AI Cloud работает на мощностях самого производительного российского суперкомпьютера «Кристофари», а его ресурсы стали доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud с 12 декабря 2019 года. Предоставление облачного доступа к суперкомпьютеру дает пользователям возможность максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.

Мощности «Кристофари» предоставляются коммерческим заказчикам из облака компании SberCloud, что также делает его уникальным среди крупнейших суперкомпьютеров мира. Для бизнеса, государственных организаций и учебных заведений облако – самый эффективный способ получения ресурсов суперкомпьютера и ИИ-cервисов. Подобные вычислительные ресурсы доступны отечественным компаниям и организациям только в облаке SberCloud. Построить собственную, сравнимую с «Кристофари» ИТ-инфраструктуру, сегодня не может подавляющее большинство российских компаний.

По прогнозам IDC, AI-решения в 2021 году принесут доход в размере $52 млрд, а совокупный годовой рост (CAGR) рынка искусственного интеллекта к 2021 году составит 46,2%, а к 2024 году пользовательские интерфейсы с поддержкой AI и автоматизация процессов заменят треть современных приложений.

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