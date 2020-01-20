В России открыты предзаказы на смартфон Nokia 7.2 с увеличенным объемом памяти

HMD Global объявила об открытии предзаказов на смартфон Nokia 7.2 в бирюзовом цвете с увеличенным объемом памяти 6/128 ГБ. В рамках акции «Киберпонедельник», которая стартует в фирменном интернет-магазине Nokia 20 января 2020 г. Смартфон будет доступен для предзаказа по специальной цене – 19990 руб.

Nokia 7.2 имеет тройную камеру с сенсором 48 МП, технологией Quad Pixel и оптикой ZEISS. Nokia 7.2 – смартфон, основная камера которого соответствует возможностям цифровых зеркальных фотоаппаратов с оптикой ZEISS. Благодаря фронтальной камере 20 МП с оптикой ZEISS и технологиям бьютификации получаются отличные селфи. В смартфоне предусмотрен сенсор с ультрашироким углом обзора 118 градусов, поэтому все ваши друзья поместятся в кадр одновременно.

Для обработки изображений в Nokia 7.2 установлен выделенный процессор Pixelworks, а также применяется активный HDR – это дает до 1 млрд оттенков цвета, более контрастное изображение и расширенный динамический диапазон. В смартфоне используется дисплей с технологией PureDisplay с потрясающей цветопередачей, высокой яркостью в 500 нит и локальным улучшением контраста.

Корпус Nokia 7.2 выполнен из матированного стекла с многослойным покрытием с применением технологии вакуумной металлизации. Экран – прочное стекло Gorilla Glass. Рама – из полимерного композита нового поколения, который вдвое прочнее поликарбоната и вдвое легче алюминия. Сердце Nokia 7.2 – оптимизированный процессор Qualcomm Snapdragon 660, который способен проработать на одном заряде аккумулятора в течение двух дней.

Nokia 7.2 получит обновление до Android 10. Обновления для системы безопасности будут доступны владельцам смартфона в течение трех лет, а новые версии ОС – два года.