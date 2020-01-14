Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей

iGooods объявила о том, что в 2019 году совершила доставок на 2,6 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает показатели 2018 года (1,2 млрд рублей). Оборот удалось увеличить за счет расширения числа торговых сетей и роста клиентской базы в городах присутствия. Самый быстрорастущий город по количеству заказов - Москва, на столицу пришлась четверть всех доставок.

Всего за прошедший год iGooods доставил порядка 696 000 заказов, а с момента основания сервиса было выполнено более 1,2 млн доставок. В 2019 года средний чек составил 3 664 рубля, а продажи LFL увеличились в 2,2 раза.

Пик заказов пришелся на 30 декабря: в этот день было выполнено 5402 доставки. В регионах количество заказов в праздники выросло в 2 раза по сравнению с обычными днями. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличился в 1,7 раза. Всего в предновогодние дни (28-31 декабря) сервис выполнил более 17 000 заказов на общую сумму 71 млн рублей во всех городах присутствия.

Продуктовые лидеры новогоднего списка: овощи, икра, мясо и соки. Петербуржцы предпочитали готовить новогодние блюда самостоятельно, а москвичи - заказывать готовую кулинарию. Во многих заказах встречались подарочные наборы, упаковочная бумага и пакеты.

«Считаем 2019 год успешным для сервиса. На сегодняшний день сервисом воспользовались 172 000 человек, а приложения были скачаны более 527 000 раз. Несмотря на общее падение покупательской способности и выручки оффлайн ритейлеров, рынок e-grocery продолжает расти. В прошедшем году мы делали акцент на IT-разработку и маркетинг, а также заключили партнерское соглашение с международным маркетплейсом Joom», - сказал Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods.

За год к сервису подключились сети «Магнит», «Азбука Вкуса» и «Глобус». Только за декабрь из 9 магазинов «Глобус» было выполнено более 8000 заказов.

Всего к доставке подключено 145 магазинов в 8 городах присутствия. В 2019 году сервис вышел в Барнаул - самый восточный город на карте доставки. Операционную окупаемость iGooods достиг в Санкт-Петербурге, Сургуте, Оренбурге и Казани. В рамках партнерства с Joom сервис iGooods привлек от маркетплейса 325 млн руб. инвестиций.

«В 2020 году мы планируем сделать упор на подключение новых федеральных сетей и географическое развитие. В наступившем году ожидаем рост оборота примерно в 2,5-3 раза», - сказал Григорий Кунис, управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods.