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App Annie назвала самые популярные приложения десятилетия в России и мире

ПО Софт

App Annie подвела итоги за десять лет и назвала самые скачиваемые приложения. Глобальным лидером стал Facebook и его мессенджер, а также две другие принадлежащие гиганту компании – WhatsApp и Instagram. В России рейтинг также возглавляет мессенджер из портфеля Facebook – больше всего наши соотечественники скачивали WhatsApp. На втором месте по количеству загрузок в России приложение VK, на третьем - Viber.

Управляющий директор App Annie в Европе Пол Барнс (Paul Barnes, EMEA MD) отметил: «Наибольшей популярностью в России пользовались социальные сети и мессенджеры, что в целом соответствует общемировым трендам. Примечательно, что в топе загрузок есть банковское приложение, что доказывает широкое проникновение и высокий уровень развития именно финансовых сервисов. Если глобально по количеству потраченных средств лидируют стриминговые и дейтинговые сервисы, то россияне больше всего денег потратили в социальных сетях. Также именно в России на третьем месте по расходам пользователей находится приложение с электронными книгами, опередив музыкальные сервисы».

Больше всего денег пользователи со всего мира за период с 2010 по 2019 г. потратили в приложении стриминга Netflix, на втором месте – дейтинговое приложение Tinder. В России же первые две строчки по доходам заняли компании Mail.ru Group – VK и Ok.ru соответственно.

Самой скачиваемой игрой десятилетия как в России, так и во всем мире стала датская Subway Surfers. При этом по тратам пользователей всех опережает Clash of Clans – как у нас в стране, так и глобально.

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