«Русский стандарт» запустил переводы по QR-коду в мобильном банке

Банк «Русский стандарт» объявил о выходе новой версии мобильного приложения RSB Mobile, которое максимально расширяет возможности использования QR-кодов, которые набирают стремительную популярность в России.

Теперь все физлица смогут переводить друг другу деньги по QR-коду. Больше не нужно называть номер карты и даже номер телефона: получить или совершить перевод можно по QR-коду из мобильного банка. Отправлять и получать деньги по QR-коду из RSB Mobile могут клиенты любых банков. Важно, что такой QR-код можно загрузить в другие мобильные банки (если они поддерживают технологию). Такая финансовая технология претендует стать самым безопасным вариантом p2p-перевода между счетами физических лиц, считают в «Русском стандарте».

Обновленный мобильный банк RSB Mobile предоставил пользователям возможность оплачивать счета, коммунальные услуги, штрафы, налоги, платить за образование и многое другое по электронной версии QR-кода с одного устройства. Так, оплатить электронную квитанцию, счет ЖКУ или сделать любой другой платеж по QR-коду теперь можно не только с помощью камеры, но и из файла (не включая камеру на смартфоне). Технология работает очень просто: клиент сохраняет в телефоне полученную квитанцию, например, если она пришла на электронную почту или в мессенджер. Выбирает нужную опцию сканирования на экране мобильного банка или находит квитанцию среди своих файлов и фотографий.

Мобильный банк RSB Mobile также позволяет оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Совершать покупки таким способом можно в розничных магазинах и на интернет-сайтах, которые подключены к сервису. Благодаря использованию технологии universal links, при сканировании такого QR-кода стандартной камерой iPhonе или Android автоматически переадресует покупателя в мобильный банк для быстрого проведения платежа.

Обновить мобильный банк RSB Mobile клиенты могут в Appstore и Google Play Market.