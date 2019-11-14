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«Альфастрахование» запустила чат для клиентов по ДМС в мобильном приложении

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Альфастрахование» объявила о том, что каждый клиент, оформивший полис добровольного медицинского страхования в компании, может получить консультацию по вопросам организации плановой медицинской помощи в онлайн-формате с помощью чата в мобильном приложении «Альфастрахование Мобайл».

Чат работает круглосуточно по всей России. Отвечают на вопросы клиентов специалисты медицинского пульта компании, имеющие медицинское образование.

В чате можно задать вопросы по программе страхования, уточнить адрес или контакты ближайшего лечебного учреждения, согласовать дополнительное обследование или процедуру, прикрепив все необходимые документы. Также предусмотрена возможность записи к врачу. При необходимости медицинский эксперт «Альфастрахование» поможет в выборе специалиста с учетом имеющихся у обращающегося симптомов.

«Альфастрахование» первой среди страховых компаний запустила подобный чат, в котором можно обсудить плановые медицинские вопросы. Новый сервис не просто позволяет существенно экономить время клиентов. Решать медицинские вопросы теперь можно в любое время, даже если вы находитесь в очереди, транспорте или другом общественном месте, ведь озвучивать предмет своего обращения не нужно, достаточно написать нашему специалисту, – сказала Юлия Волкова, руководитель центра организации медицинской помощи «Альфастрахование». – Кроме того, в отличие от различных мессенджеров, данный сервис является защищенным каналом связи, поэтому полностью соответствует всем требованиям к информационной безопасности и защите персональных данных клиентов, в частности».

В 2019 г. приложение «Альфастрахование Мобайл» стало победителем конкурса «Рейтинг Рунета» в номинации «Сервисы». На текущий момент пользователями онлайн-сервисов компании на сайте и в мобильном приложении являются более 4,5 млн человек.

«Альфастрахование Мобайл» бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств на платформах iOS и Android.

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