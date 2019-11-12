МТС защитит медицинские данные россиян

МТС сообщила о запуске провайдером #CloudMTS облачного сервиса по защите персональных данных, которые обрабатываются медицинскими организациями и связаны с состоянием здоровья клиентов. Решение позволит выполнить требования российского законодательства и оптимизировать затраты компаний на ИТ-инфраструктуру для хранения и обработки персональных данных.

Сервис позволит размещать в облаке информационные системы, которые собирают и обрабатывают персональные данные клиентов городских клиник, диагностических центров, стоматологических поликлиник, фитнес- и оздоровительных центров. В основе сервиса лежит выделенный сегмент облака #CloudМТS. Провайдер повысил защищенность облака до уровня УЗ-2 и расширил спектр категорий персональных данных, которые можно разместить в облаке. Сегмент облака #CloudМТS аттестован согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных актов.

«Мы запустили облачный сервис, который позволяет бизнесу обеспечить защиту медицинских и других видов данных, требующих особой защиты. При этом, существенно сэкономив время и сократив затраты на организацию ИТ-инфраструктуры в соответствии со всеми требованиями закона. Наше облачное решение уже апробировано российским бизнесом: услугой пользуется одна из крупнейших российских медицинских сетей частных клиник в Москве, также компания-разработчик цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур», -- отметил директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

Услуга доступна в облаке в формате подписки, её стоимость зависит от объёма защищаемых ресурсов клиента. Например, для стоматологической клиники небольшого размера стоимость составит порядка тридцати тысяч рублей в месяц.

В облаке #CloudМТS можно обрабатывать персональные со второго по четвертый уровни защищенности . Сервис также актуален для банков, страховых и логистических компаниий, ритейлеров, которые взаимодействуют с разными категориями персональных данных – от малого до крупного бизнеса.

Провайдер аттестовал выделенный сегмент облака согласно требованиям уровня УЗ-2. Корпоративные клиенты могут разместить информационные системы персональных данных со второго по четвертый уровни защищенности.

Сервис развернут в собственном дата-центре МТС, соответствующем уровню безопасности Tier-III и требованиям законодательства к мероприятиям по физической защите информационных систем персональных данных. Безопасность данных обеспечивают системы межсетевого экранирования, анализа уязвимостей и событий безопасностии, резервного копирования, также средства антивирусной защиты и криптографической защиты каналов связи. Компания может интегрировать необходимые ей решения информационной безопасности с архитектурой облака провайдера.

Облачная инфраструктура гибко масштабируется по мере роста объема хранимых и обрабатываемых данных. Компании могут бесплатно протестировать сервис в течении двух недель. Услугой можно воспользоваться на всей территории страны.